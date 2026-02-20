Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. САЩ е новият олимпийски шампион по хокей за жени

САЩ е новият олимпийски шампион по хокей за жени

  • 20 фев 2026 | 00:44
  • 105
  • 0
САЩ е новият олимпийски шампион по хокей за жени

Отборът на САЩ е олимпийски шампион по хокей на лед за жени от Игрите в Милано-Кортина, благодарение на победата с 2:1 след продължение над досегашния първенец Канада.

Титлата донесе Мегън Келър в 4:07 минута след началото на допълнителното време. За САЩ това е трета титла, докато Канада има пет. По-рано днес се състоя и срещата за бронзовите медали, в която Швейцария се наложи с 2:1 над Швеция с продължение.

Отборът на Канада поведе в 54-ата секунда на втория период при числено намален състав. Канадките бяха притиснати пред собствената си врата, но Лора Стейси и Кристи О‘Нийл направиха бърза контраатака и останали две на две успяха да разиграят и О`Нийл да вкара.

До края на втората част канадките можеха да стигнат до второ попадение, но през третия период играта вече се изпълни с физически сблъсъци, наложили доли в един момент спиране за лекарска помощ.

2:04 минути преди последната сирена в мача американките изравниха чрез Хилъри Найт. Тя просто подложи стика си в меле пред вратата на Канада и минималното отклоняване на прострелния удар на Лейла Едуардс се превърна в гол за ужас на изненадатата вратарка Ан-Рене Дебиен.

Голът на ветеранката в състава на САЩ придоби допълнително значение минути по-късно, когато дойде и победното попадение продължението. Меган Келър вкара малко повече от четири минути след подновяването на играта, завършвайки атака от ляво.

Двата отбора бяха в една предварителна група в първата фаза на турнира, където САЩ спечели с 5:0. За старши треньора Джон Вроблевски пък това е първа олимпийска титла, след като до момента имаше две световни и два загубени финала.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Лу Жанмоно си почива от биатлона със ски алпинизъм

Лу Жанмоно си почива от биатлона със ски алпинизъм

  • 19 фев 2026 | 21:34
  • 806
  • 0
Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

Франциска Пройс се надява да няма проблеми в последния си олимпийски старт

  • 19 фев 2026 | 21:03
  • 490
  • 0
Ясни са всички полуфиналисти в кърлинга за жени

Ясни са всички полуфиналисти в кърлинга за жени

  • 19 фев 2026 | 20:51
  • 517
  • 0
Франциска Пройс се надява да преодолее проблемите си на стрелбището

Франциска Пройс се надява да преодолее проблемите си на стрелбището

  • 19 фев 2026 | 20:42
  • 453
  • 0
Микаела Шифрин отпразнува подобаващо Олимпийското злато

Микаела Шифрин отпразнува подобаващо Олимпийското злато

  • 19 фев 2026 | 19:50
  • 2543
  • 0
Тринидад и Тобаго се спаси от последното място в бобслея

Тринидад и Тобаго се спаси от последното място в бобслея

  • 19 фев 2026 | 19:41
  • 1130
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 33213
  • 242
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 2283
  • 0
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 926
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 13844
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 11155
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4111
  • 3