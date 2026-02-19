Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

Швейцарката Мариане Фатон стана първата шампионка в ски алпинизма в историята, след като спечели убедително спринта за жени в Бормио. Това е шесто злато за швейцарците в Милано-Кортина 2026, с което страната се изкачва на седмо място в класирането по медали.

Фатон бе втора при изкачването на върха, но сложи по-бързо ските за спускането от французойката Емили Хоръп и я победи с 2.38 секунди. Испанката Ана Алонсо Родригес пък доведе забележителното си възстановяване до бронзов медал, изоставайки с 10.45 секунди.

🥇 Marianne FATTON battles highs and lows in heavy snow to become the first ever ski mountaineering Olympic champion 🤩 🔥



She takes #Gold in the ski mountaineering women's sprint, making history for @SwissTeam at #MilanoCortina2026 👏 @ISMFskimo | #MedalAlert | #Samsung |… pic.twitter.com/W6MyvylIjy — The Olympic Games (@Olympics) February 19, 2026

През септември Алонсо Родригес бе блъсната от автомобил по време на тренировка с велосипед и получи редица контузии, включително увреждане на кръстни връзки.

🥈 It's a hard fought #Silver medal for Emily HARROP in the ski mountaineering women's sprint 👏



She takes a spot for @EquipeFra on the sport's first EVER Olympic podium 🤩 @ISMFskimo | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/NKLEudeKss — The Olympic Games (@Olympics) February 19, 2026

Ски алпинизмът, наричан накратко "скимо" (от ski mountaineering), е нова дисциплина за Олимпийските игри и дебютът й е именно в Милано-Кортина 2026. Това е и първият абсолютен дебютант на Зимна Олимпиада от скелетона в Солт Лейк Сити през 2002.

🥉 The strength, the fitness, the sheer determination. 🤩



It’s an incredible #Bronze medal for Ana ALONSO RODRIGUEZ in the ski mountaineering women's sprint 🔥



What an amazing addition to the Winter Olympics 👏 #SkiMountaineering@ISMFskimo | @coe_es | #MedalAlert| #Samsung… pic.twitter.com/Uc36W3HQUs — The Olympic Games (@Olympics) February 19, 2026

В Италия се провеждат по три квалификационни рунда и по два полуфинала, от които излизат най-добрите шестима състезатели. Трасето наподобява зимен парк и в него олимпийците преминават различни изпитания за сила и издръжливост, а едно от тях е катерене на стълби и за него е нужно премахване на ските. При достигане на върха следва спускане по пистата до финалната линия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages