Швейцарка грабна историческото първо олимпийско злато в ски алпинизма

Швейцарката Мариане Фатон стана първата шампионка в ски алпинизма в историята, след като спечели убедително спринта за жени в Бормио. Това е шесто злато за швейцарците в Милано-Кортина 2026, с което страната се изкачва на седмо място в класирането по медали.
Фатон бе втора при изкачването на върха, но сложи по-бързо ските за спускането от французойката Емили Хоръп и я победи с 2.38 секунди. Испанката Ана Алонсо Родригес пък доведе забележителното си възстановяване до бронзов медал, изоставайки с 10.45 секунди.
През септември Алонсо Родригес бе блъсната от автомобил по време на тренировка с велосипед и получи редица контузии, включително увреждане на кръстни връзки.
Ски алпинизмът, наричан накратко "скимо" (от ski mountaineering), е нова дисциплина за Олимпийските игри и дебютът й е именно в Милано-Кортина 2026. Това е и първият абсолютен дебютант на Зимна Олимпиада от скелетона в Солт Лейк Сити през 2002.
В Италия се провеждат по три квалификационни рунда и по два полуфинала, от които излизат най-добрите шестима състезатели. Трасето наподобява зимен парк и в него олимпийците преминават различни изпитания за сила и издръжливост, а едно от тях е катерене на стълби и за него е нужно премахване на ските. При достигане на върха следва спускане по пистата до финалната линия.
Снимки: Gettyimages