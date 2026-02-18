Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Де Бройне се завръща в Неапол в неделя

  • 18 фев 2026 | 16:47
  • 466
  • 0

Белгийският халф на Наполи Кевин Де Бройне се завръща скоро в Италия, като се очаква да пристигне в Неапол в неделя, което съвпада с пътуването на съотборниците му до Бергамо за мача срещу Аталанта от следващия кръг на Серия "А", съобщава местният вестник Corriere dello Sport.

Планът е Де Бройне да се появи в тренировъчния център на Наполи в понеделник, което ще отбележи началото на решаващата фаза от процеса по връщането на футболиста на терена. Опитният футболист получи травма на дясното бедро на 25 октомври миналата година в двубоя на Наполи срещу Интер. Той претърпя операция в Антверпен четири дни по-късно и прекара няколко месеца в специализирана клиника в Белгия. Все още не е ясно кога плеймейкърът ще може да вземе участие в отборните тренировки.

Снимки: Gettyimages

