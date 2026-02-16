Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

Мален: Гасперини изигра голяма роля за избора ми да дойда в Рома

  • 16 фев 2026 | 05:31
  • 1122
  • 0
• 16 фев 2026 | 05:31

Дониел Мален призна, че Джан Пиеро Гасперини е изиграл голяма роля за преминаването му Рома. Играчът зави това след равенството 2:2 на "вълците" с шампиона Наполи в срещата от 25-ия кръг на италианската Серия А. Въпреки това Мален не беше доволен от резултата, след като отборът му на два пъти изпусна преднината си след рикошет при удар на Леонардо Спинацола и късен гол на Алисон Сантос.

Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано
Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

„Честно казано, съм доста разочарован. Мисля, че заслужавахме да спечелим и бяхме направили достатъчно. Разбира се, в личен план вечерта беше добра, но това е футболът и искаш да побеждаваш“, коментира Мален.

Наполи доказа защо е шампион и два пъти се върна геройски срещу Рома
Наполи доказа защо е шампион и два пъти се върна геройски срещу Рома

Той коментира дали е очаквал да се представя толкова добре след пристигането си на Ботуша от Астън Вила.

„Гасперини изигра голяма роля. Той ми разказа за позицията и какво иска от мен, както и какво смята, че мога да допринеса за отбора. Вярвам, че Рома е много голям клуб, с големи амбиции, и е правилното място за мен да играя своя футбол. Ето защо избрах Рома“, отговори Мален.

