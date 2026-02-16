Гасперини: Щяхме да имаме повече точки, ако Мален беше пристигнал по-рано

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини е категоричен, че отборът му е можел да има повече точки в актива си към момента, ако Донийл Мален бе пристигнал на "Олимпико" по-рано. Това заяви наставникът на "римските вълци" след равенството 2:2 от 25-ия кръг на италианската Серия А, в което именно Мален вкара и двете попадения столичани.

„Често завършваме тези мачове с млади момчета, които трябва да растат, да трупат опит и характер. Това са фундаментални минути в двубои, в които се нуждаем от свежи крака, каквито младите играчи имат, но това означава и липса на опит“, коментира Гасперини.

Януарският трансферен прозорец със сигурност промени опциите пред Рома, като тази вечер Мален се разписа на два пъти, единият от които след асистенция на Браян Сарагоса, който записа първия си мач като титуляр за клуба. За мача отсъстваха Пауло Дибала, Ману Коне, Артьом Довбик, Евън Фъргюсън и Стефан Ел Шаарави, докато Матиас Соуле и Марио Ермосо не бяха напълно възстановени. Уесли беше забелязан да накуцва сериозно с пакет лед на левия си глезен, след като спечели дузпата след нарушение на Амир Рахмани. Въпреки че не изпълнява често наказателни удари в кариерата си, Мален се нагърби с отговорността.

„Беше много важна дузпа, но го бях наблюдавал на тренировки – изпълнява добре както свободни удари, така и дузпи. Милинкович-Савич е спасявал много наказателни удари, така че беше трудно, но той стреля силно и прецизно. Браво“, разкри треньорът.

С този резултат и Наполи, и Рома изпреварват Ювентус в класирането, заемайки съответно трето и четвърто място, въпреки че не успяха да спечелят директния сблъсък помежду си.

„През целия сезон имахме позитивна нагласа и затова сме четвърти в класирането. Не се страхувам да кажа, че ако имахме Мален през първата половина на сезона, сега щяхме да имаме няколко точки повече, но цялостният ни подход винаги е бил същият. Бяхме много близо до добри резултати срещу големите отбори и в много от тях се препъвахме на последното препятствие. През втората половина на кампанията се справяме по-добре, защото удържахме Милан и сега Наполи до равенства, като и в двата мача си тръгваме със съжаление, че бяхме толкова близо до победата“, добави Гасперини.