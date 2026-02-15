Популярни
Наполи доказа защо е шампион и два пъти се върна геройски срещу Рома

  • 15 фев 2026 | 23:46
  • 1398
  • 1

Отборите на Наполи и Рома изиграха един от най-стойностните мачове в Серия А от началото на пролетния дял на Ботуша, след като направиха равенство 2:2 в среща от 25-ия кръг на шампионата. Римляните поведоха на два пъти след попаденията на Донийл Мален (7’, 71’), чийто втори гол дойде след дузпа, но неаполитанците демонстрираха, че не случайно станаха шампиони и Леонардо Спинацола (40’) и Алисон Сантош (82’) донесоха точката за тима, воден от Антонио Конте. В края дори домакините можеха да изтръгнат победата, но стража на столичани Миле Свилар съхрани равенството.

По този начин сякаш и двата тима окончателно отпаднаха от битката за Скудетото, след като се намират на повече от 10 точки от лидера Интер, но и направиха още по-интересна надпреварата за топ 4, тъй като преследвачите Ювентус и Аталанта все още са опасно близо.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!!!

