Наполи иска да задържи Мактоминей възможно най-дълго

  • 16 фев 2026 | 05:01
  • 146
  • 0
Наполи иска да задържи Мактоминей възможно най-дълго

Наполи работи по нов и подобрен договор за Скот Мактоминей след впечатляващите му първи 18 месеца в Серия А, твърдят информации от Италия. Шотландският национал премина в неаполитанския клуб от Манчестър Юнайтед през лятото на 2024 година срещу 30.5 млн. евро и бързо се утвърди като ключова фигура на стадион „Диего Армандо Марадона“. Още в дебютния си сезон той помогна на партенопеите да спечелят втора титла в рамките на три години, като паралелно бе избран и за най-полезен играч в Скудетото.

Мактоминей подписа четиригодишен договор при трансфера си, който изтича през лятото на 2028-а. Според "Corriere dello Sport" обаче клубът иска да удължи споразумението до 2030 година. Агентът на халфа вече е пристигнал в Неапол за разговори и се е срещнал със спортния директор Джовани Мана относно условията по нов контракт.

Конкретни финансови параметри засега не се споменават, но се очаква футболистът да получи значително увеличение на заплатата си след силните си изяви. През шампионския сезон Мактоминей записа 12 гола и 6 асистенции, а през настоящата кампания вече има 10 попадения и 4 асистенции в Серия А и Шампионската лига.

