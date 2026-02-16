Конте: Наполи заслужаваше повече срещу Рома

Антонио Конте смята, че неговият Наполи е заслужавал повече от мача с Рома от 25-ия кръг на Серия А, в който двата тима направиха равенство 2:2. Преди началото на мача на трибуните беше издигнат дълъг и трогателен транспарант, който изпрати силно послание към Конте и играчите на Наполи по време на кризата с контузии, който гласеше: „Не знаем каква ще бъде съдбата ни, но ще бъдем до вас докрай. Въпреки многото трудности, вие почитате фланелката и града“, а Конте обърна специално внимание в изказването си пред медиите след края на двубоя.

„Редно е да благодарим на феновете, защото в никакъв случай не е даденост, че те оценяват това, което правим през този сезон. Фактът, че те признават, че се борим за Наполи, почитаме фланелката и не се предаваме, е прекрасно послание за момчетата. Знам с какво се сблъскват и как успяхме да преминем през последните няколко месеца“, започна Конте.

Antonio Conte believes Napoli deserved more than a 2-2 draw with Roma. ‘It was an English style match, now we’ll see what European competition we qualify for.’#Napoli #ASRoma #SerieA #NapoliRoma #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/5BGWbCA0BW — Football Italia (@footballitalia) February 15, 2026

На „Диего Армандо Марадона“ се проведе поредната ожесточена битка, но „партенопеите“ отказаха да се предадат и на два пъти се връщаха в мача след голове на Донийл Мален, за да стигнат до равенство 2:2, като дори в добавеното време пропуснаха положение, с което можеха да осъществят пълен обрат.

„Да се върнеш два пъти в мача срещу Рома също не е малко постижение и мисля, че ако това беше боксов мач, щяхме да го спечелим по точки. Получи се забавен мач, игран с висока интензивност, имаше трудности в играта, защото пресата и на двата отбора беше много висока. Беше мач в английски стил. Трябва да продължим, знаейки, че градим бъдещето си в следващите 13 мача. Това, което ще имаме през следващия сезон, ще зависи от представянето ни в тези 13 срещи и за кой европейски турнир ще успеем да се класираме. И Джоване, и Алисон са млади играчи, които клубът привлече през януари, защото имахме тези трансферни ограничения и трябваше първо да продаваме, за да можем да купуваме и да балансираме счетоводния баланс. Те дори не тренират с нас от две седмици, така че трябва да разберат нашите движения. Алисон е по-добър в преодоляването на противници от Джоване, докато Джоване е по-скоро нападател. Те направиха огромна промяна в кариерите си, но показаха смирение и са готови да отделят необходимото време, за да разберат как работим тук“, настоя Конте.

Имаше смесени новини от лазарета – докато Амир Рахмани изглежда изкълчи глезена си по време на ситуацията за дузпата, Били Гилмор направи първата си поява от началото на ноември.

„Честно казано, не знам как е Рахмани, но на този етап това няма голямо значение. Не можем постоянно да говорим за контузии, иначе става глупаво. Трябва да се съсредоточим върху това, с което разполагаме за следващия мач. Ако той е готов, ще се радваме, ако не – ще намерим решение, както правим във всеки един мач“, сви рамене Конте.