В календара на Формула 1 има едно свободна място за 2027 година

  • 18 фев 2026 | 11:36
  • 917
  • 0

След като по-рано тази седмица беше обявено, че Гран При на Барселона няма да бъде част от календара на Формула 1 през 2027 година, в него се отвори една позиция.

Както е известно в края на сезон 2026 Формула 1 ще загуби Гран При на Нидерландия, която практически ще бъде заменена от завръщащата се Гран При на Португалия на „Портимао“. В същото време Гран При на Барселона влиза в ротация с Гран При на Белгия, което реално освобождава едно място в календара за следващите години.

Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1
Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1

А кандидати за него не липсва, тъй като в момента интересът към домакинство на Формула 1 е изключително голямо. Не е тайна, че от Ауди искат завръщане на Гран При на Германия, а освен това през зимата се появи и информация, че Гран При на Турция е близо до завръщане в програмата на световния шампионат.

Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие
Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

В Южна Африка също от години се борят отново да домакинстват на Формула 1, не техният план предвижда най-ранно домакинство през 2028 година. В началото на месеца властите в Индия също изявиха интерес към ново провеждане на състезания в страната, но и там планът не предвижда участие през 2027 година.

Снимки: Gettyimages

