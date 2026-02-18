В календара на Формула 1 има едно свободна място за 2027 година

След като по-рано тази седмица беше обявено, че Гран При на Барселона няма да бъде част от календара на Формула 1 през 2027 година, в него се отвори една позиция.

Както е известно в края на сезон 2026 Формула 1 ще загуби Гран При на Нидерландия, която практически ще бъде заменена от завръщащата се Гран При на Португалия на „Портимао“. В същото време Гран При на Барселона влиза в ротация с Гран При на Белгия, което реално освобождава едно място в календара за следващите години.

Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1

А кандидати за него не липсва, тъй като в момента интересът към домакинство на Формула 1 е изключително голямо. Не е тайна, че от Ауди искат завръщане на Гран При на Германия, а освен това през зимата се появи и информация, че Гран При на Турция е близо до завръщане в програмата на световния шампионат.

Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

В Южна Африка също от години се борят отново да домакинстват на Формула 1, не техният план предвижда най-ранно домакинство през 2028 година. В началото на месеца властите в Индия също изявиха интерес към ново провеждане на състезания в страната, но и там планът не предвижда участие през 2027 година.

Снимки: Gettyimages