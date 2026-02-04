Властите в Индия натискат за завръщане в календара на Формула 1

Властите в Индия са задействали план, чиято крайна цел е да върне страната в календара на Формула 1 в близките години.

Индия прие три състезания на пистата „Буд“ в близост до Ню Делхи през 2011, 2012 и 2013, като и трите бяха спечелени от Себастиан Фетел. Гран При на Индия обаче изпадна от календара на световния шампионат заради проблеми с данъчните в Индия, които налагаха сериозни мита на отборите.

„Министърът наскоро посети пистата за Формула 1 и проведе дискусии с промоутър за това кога може да се проведе следващото състезание. Той нареди на собствениците на пистата да я предат на компания за спортен мениджмънт за две или три години, която ще работи за завръщането на спорта в Индия. В миналото имаше проблеми с данъците, които не ни позволиха да домакинстваме на Формула 1, но те ще бъдат решени скоро“, заяви говорител на спортното министерство на Индия пред The Times of India.

През 2023 година Индия прие старт от MotoGP, но забавяния при плащанията към световния шампионат доведоха до неговото анулиране през 2024 и 2025. През 2023 в Индия се проведе и кръг от Формула Е на улично трасе в Хайдерабад, но и той просъществува само една година., този път заради политически проблеми и съдебни дела.

