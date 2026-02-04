Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Властите в Индия натискат за завръщане в календара на Формула 1

Властите в Индия натискат за завръщане в календара на Формула 1

  • 4 фев 2026 | 14:49
  • 271
  • 0

Властите в Индия са задействали план, чиято крайна цел е да върне страната в календара на Формула 1 в близките години.

Индия прие три състезания на пистата „Буд“ в близост до Ню Делхи през 2011, 2012 и 2013, като и трите бяха спечелени от Себастиан Фетел. Гран При на Индия обаче изпадна от календара на световния шампионат заради проблеми с данъчните в Индия, които налагаха сериозни мита на отборите.

„Министърът наскоро посети пистата за Формула 1 и проведе дискусии с промоутър за това кога може да се проведе следващото състезание. Той нареди на собствениците на пистата да я предат на компания за спортен мениджмънт за две или три години, която ще работи за завръщането на спорта в Индия. В миналото имаше проблеми с данъците, които не ни позволиха да домакинстваме на Формула 1, но те ще бъдат решени скоро“, заяви говорител на спортното министерство на Индия пред The Times of India.

В Южна Африка подготвят неустоимо предложение за Формула 1
В Южна Африка подготвят неустоимо предложение за Формула 1

През 2023 година Индия прие старт от MotoGP, но забавяния при плащанията към световния шампионат доведоха до неговото анулиране през 2024 и 2025. През 2023 в Индия се проведе и кръг от Формула Е на улично трасе в Хайдерабад, но и той просъществува само една година., този път заради политически проблеми и съдебни дела.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Шкода нямат планове за Rally1 кола. Засега

В Шкода нямат планове за Rally1 кола. Засега

  • 3 фев 2026 | 19:42
  • 920
  • 0
В Южна Африка подготвят неустоимо предложение за Формула 1

В Южна Африка подготвят неустоимо предложение за Формула 1

  • 3 фев 2026 | 19:34
  • 3736
  • 0
Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura

Дизайнер възроди легендата Ламборгини Miura

  • 3 фев 2026 | 18:43
  • 962
  • 1
Шефът на Уилямс не очаква доминация на Мерцедес

Шефът на Уилямс не очаква доминация на Мерцедес

  • 3 фев 2026 | 18:19
  • 2232
  • 0
Оливър Солберг: Вярвам, че всичко е възможно, аз съм мечтател

Оливър Солберг: Вярвам, че всичко е възможно, аз съм мечтател

  • 3 фев 2026 | 17:38
  • 865
  • 0
Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

Хорнър: Ред Бул за малко да купи Джордан

  • 3 фев 2026 | 17:23
  • 1337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 3217
  • 17
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 11287
  • 32
"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

"Бизнесът за Пловдив" прати писмо до МВР, МВнР и ДАНС заради Хуан Переа

  • 4 фев 2026 | 10:19
  • 24005
  • 105
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 17091
  • 26
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал!

  • 4 фев 2026 | 09:59
  • 11522
  • 27
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 3950
  • 2