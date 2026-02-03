В Южна Африка подготвят неустоимо предложение за Формула 1

Опитите за възраждане на надпреварата за Гран При на Южна Африка във Формула 1 не стихват, а сега спортният министър на страната Гейтън Маккензи заяви, че се подготвя оферта, която спортът не може да откаже.

За последно Южна Африка беше част от календара на Формула 1 през сезон 1993, но през последните години бяха направени няколко опита за възраждането на състезанието. Всички те бяха неуспешни, но според Маккензи има експерти, които изготвят неустоимо предложение за Формула 1. Той обаче е категоричен, че дори и при успешни преговори, Гран При на Южна Африка няма да бъде част от календара на световния шампионат за сезон 2027.

Историческа писта с важна крачка към завръщането си във Формула 1

„Определено няма да стане догодина – обясни Маккензи. – Ние подценихме какво се изисква за организирането на старт от Формула 1. Досега Формула 1 държеше нашата ръка. Но сега ние имаме експерти, които подготвят предложение, на което те няма как да откажат.“

