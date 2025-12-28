Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

  • 28 дек 2025 | 13:18
  • 1372
  • 2

Надпреварата за Гран При на Турция е близо до това да се завърне в календара на Формула 1, но за целта пистата „Истанбул Парк“ ще трябва да бъде реновирана, за да отговори на изискванията на световния шампионат.

Според запознати организаторите в Турция са били близо до това да подпишат петгодишен договор за домакинство по-рано през годината. Това обаче не се е случило, след като от Формула 1 са заявили, че ще очакват реновации на пистата, които няма да са свързани със самото трасе, а по-скоро с падока.

В Турция не се отказват от амбицията си отново да домакинстват на Формула 1
В Турция не се отказват от амбицията си отново да домакинстват на Формула 1

Желанието на Формула 1 е в падока на „Истанбул Парк“ да бъдат изградени постоянни сгради, които да бъдат използвани от отборите в хода на състезателните уикенде. Това е така, тъй като сега Гран При на Турция ще се третира като старт извън Европа и керванът ще пътува до него със самолети и кораби, а не с тирове, както беше в миналото. Това ще означава, че тимовете няма да могат да разчитат на собствените си моторхоуми и поради тази причина ще трябва да бъдат изградени постоянни структури в падока.

Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година
Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

Въпреки тази спънка очакванията са Гран При на Турция да се завърне в календара на Формула 1 в най-скоро време, при това с постоянна позиция, а не в ротация с друг старт. Това би била една отлична новина за българските фенове на спорта, които в миналото масово посещаваха състезателния уикенд на „Истанбул Парк“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла

Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла

  • 28 дек 2025 | 12:28
  • 418
  • 1
Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

  • 28 дек 2025 | 11:44
  • 1440
  • 1
Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

  • 28 дек 2025 | 11:13
  • 2004
  • 0
Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

  • 28 дек 2025 | 10:56
  • 652
  • 0
Щайнер не очаква Верстапен да повтори съдбата на Фетел

Щайнер не очаква Верстапен да повтори съдбата на Фетел

  • 28 дек 2025 | 10:34
  • 1643
  • 1
Макларън продаде несъществуваща кола за 11.4 милиона

Макларън продаде несъществуваща кола за 11.4 милиона

  • 28 дек 2025 | 10:11
  • 2935
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 14483
  • 27
Милан 0:0 Верона

Милан 0:0 Верона

  • 28 дек 2025 | 13:33
  • 2045
  • 0
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 4463
  • 1
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 5951
  • 8
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 10538
  • 18
Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

  • 28 дек 2025 | 13:51
  • 3576
  • 0