Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

Надпреварата за Гран При на Турция е близо до това да се завърне в календара на Формула 1, но за целта пистата „Истанбул Парк“ ще трябва да бъде реновирана, за да отговори на изискванията на световния шампионат.

Според запознати организаторите в Турция са били близо до това да подпишат петгодишен договор за домакинство по-рано през годината. Това обаче не се е случило, след като от Формула 1 са заявили, че ще очакват реновации на пистата, които няма да са свързани със самото трасе, а по-скоро с падока.

В Турция не се отказват от амбицията си отново да домакинстват на Формула 1

Желанието на Формула 1 е в падока на „Истанбул Парк“ да бъдат изградени постоянни сгради, които да бъдат използвани от отборите в хода на състезателните уикенде. Това е така, тъй като сега Гран При на Турция ще се третира като старт извън Европа и керванът ще пътува до него със самолети и кораби, а не с тирове, както беше в миналото. Това ще означава, че тимовете няма да могат да разчитат на собствените си моторхоуми и поради тази причина ще трябва да бъдат изградени постоянни структури в падока.

Ето коя писта ще смени "Зандвоорт" в календара на Формула 1 от 2027 година

Въпреки тази спънка очакванията са Гран При на Турция да се завърне в календара на Формула 1 в най-скоро време, при това с постоянна позиция, а не в ротация с друг старт. Това би била една отлична новина за българските фенове на спорта, които в миналото масово посещаваха състезателния уикенд на „Истанбул Парк“.

