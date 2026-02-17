Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1

Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1

  • 17 фев 2026 | 11:36
  • 227
  • 0

Състезанията за Гран При на Австрия и Гран При на Маями са двете надпревари, които към днешна дата (17 февруари) имат най-дълги договори за домакинство на старт от Формула 1.

Контрактите и на двете събития са до 2041 година включително, а на второто място след тях е Гран При на Бахрейн, чийто договор е с пет години по-къс. Най-новото състезание в календара на световния шампионат, което ще дебютира през сезон 2026, Гран При на Испания в Мадрид, има договор до 2035 година включително.

Вчера пък беше обявено, че другото испанско състезание – Гран При на Барселона на „Каталуния“, ще остане в календара до 2032 година, но в ротация с Гран При на Белгия на „Спа“. Формула 1 ще посети Барселона през 2028, 2030 и 2032, а „Спа“ ще бъде в графика през 2029 и 2031.

Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1
Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1

Гран При на Нидерландия е единственото състезание с изтичащ договор в края на 2026 година и е сигурно, че той няма да бъде удължен. Мястото на „Зандвоорт“ ще бъде заето то Гран При на Португалия, която подписа двугодишен договор за 2027 и 2028.

Гран При на Нидерландия финишира с 20 милиона евро печалба
Гран При на Нидерландия финишира с 20 милиона евро печалба

Лас Вегас, Мексико Сити, Сингапур и Япония са останалите четири състезания, чиито договори изтичат преди 2030 година. Града на греха е обвързан до 2027, Мексико Сити и Сингапур до 2028, а Япония до 2029.

Продължителност на договорите на всички състезания във Формула 1:

  • Гран При на Нидерландия – 2026

  • Гран При на Лас Вегас – 2027

  • Гран При на Мексико Сити – 2028

  • Гран При на Сингапур – 2028

  • Гран При на Португалия – 2028

  • Гран При на Япония – 2029

  • Гран При на Китай – 2030

  • Гран При на Азербайджан – 2030

  • Гран При на Абу Даби – 2030

  • Гран При на Сао Пауло – 2030

  • Гран При на Саудитска Арабия – 2030

  • Гран При на Белгия – 2031*

  • Гран При на Италия – 2031

  • Гран При на Барселона – 2032*

  • Гран При на Унгария – 2032

  • Гран При на Катар – 2032

  • Гран При на Великобритания – 2034

  • Гран При на САЩ – 2034

  • Гран При на Австралия – 2035

  • Гран При на Монако – 2035

  • Гран При на Канада – 2035

  • Гран При на Испания – 2035

  • Гран При на Бахрейн – 2036

  • Гран При на Австрия – 2041

  • Гран При на Маями – 2041

*В ротация

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

  • 16 фев 2026 | 19:18
  • 1369
  • 1
Райконен-младши подкара рали автомобил

Райконен-младши подкара рали автомобил

  • 16 фев 2026 | 18:47
  • 1268
  • 0
Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1

Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1

  • 16 фев 2026 | 17:32
  • 1859
  • 3
Шефът на Ферари омаловажи драмата около липсата на постоянен инженер за Хамилтън

Шефът на Ферари омаловажи драмата около липсата на постоянен инженер за Хамилтън

  • 16 фев 2026 | 17:21
  • 6797
  • 0
Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

Пирели обяви избора на гуми за втория тест в Бахрейн

  • 16 фев 2026 | 16:52
  • 1180
  • 0
Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес

Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес

  • 16 фев 2026 | 16:33
  • 2872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 10354
  • 37
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 10902
  • 21
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 12316
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 7640
  • 1
Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

  • 17 фев 2026 | 07:02
  • 8616
  • 3
Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

  • 17 фев 2026 | 06:00
  • 7123
  • 15