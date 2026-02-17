Австрия и Маями имат най-дългите договори за домакинство на Формула 1

Състезанията за Гран При на Австрия и Гран При на Маями са двете надпревари, които към днешна дата (17 февруари) имат най-дълги договори за домакинство на старт от Формула 1.
Контрактите и на двете събития са до 2041 година включително, а на второто място след тях е Гран При на Бахрейн, чийто договор е с пет години по-къс. Най-новото състезание в календара на световния шампионат, което ще дебютира през сезон 2026, Гран При на Испания в Мадрид, има договор до 2035 година включително.
Вчера пък беше обявено, че другото испанско състезание – Гран При на Барселона на „Каталуния“, ще остане в календара до 2032 година, но в ротация с Гран При на Белгия на „Спа“. Формула 1 ще посети Барселона през 2028, 2030 и 2032, а „Спа“ ще бъде в графика през 2029 и 2031.
Официално: Барселона влиза в ротация със "Спа" в календара на Формула 1
Гран При на Нидерландия е единственото състезание с изтичащ договор в края на 2026 година и е сигурно, че той няма да бъде удължен. Мястото на „Зандвоорт“ ще бъде заето то Гран При на Португалия, която подписа двугодишен договор за 2027 и 2028.
Гран При на Нидерландия финишира с 20 милиона евро печалба
Лас Вегас, Мексико Сити, Сингапур и Япония са останалите четири състезания, чиито договори изтичат преди 2030 година. Града на греха е обвързан до 2027, Мексико Сити и Сингапур до 2028, а Япония до 2029.
Продължителност на договорите на всички състезания във Формула 1:
Гран При на Нидерландия – 2026
Гран При на Лас Вегас – 2027
Гран При на Мексико Сити – 2028
Гран При на Сингапур – 2028
Гран При на Португалия – 2028
Гран При на Япония – 2029
Гран При на Китай – 2030
Гран При на Азербайджан – 2030
Гран При на Абу Даби – 2030
Гран При на Сао Пауло – 2030
Гран При на Саудитска Арабия – 2030
Гран При на Белгия – 2031*
Гран При на Италия – 2031
Гран При на Барселона – 2032*
Гран При на Унгария – 2032
Гран При на Катар – 2032
Гран При на Великобритания – 2034
Гран При на САЩ – 2034
Гран При на Австралия – 2035
Гран При на Монако – 2035
Гран При на Канада – 2035
Гран При на Испания – 2035
Гран При на Бахрейн – 2036
Гран При на Австрия – 2041
Гран При на Маями – 2041
*В ротация
Снимки: Gettyimages