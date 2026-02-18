Киву отговори на Спалети: Лидерът в класирането винаги е най-мразен и най-критикуван

Наставникът на Интер Кристиан Киву коментира критиките на своя колега начело на Ювентус Лучано Спалети, който изрази недоволството си от думите на румънския специалист след дербито между двата тима, което беше спечелено от “нерадзурите” с 3:2. Тогава младият наставник беше категоричен, че съперниковият защитник Пиер Калюлю правилно е бил изгонен от игра, въпреки че червеният му картон предизвика сериозна полемика.

Гневният Спалети за Киву: Никога не съм очаквал такова нещо

“Не искам да отговарям на изказванията на други хора. Казвам това, което искам и което си мисля. Говорих за преживяното от моя тим и не ме интересуват те какво имат да казват. Лидерът в класирането винаги е най-мразен и най-критикуван. Такива ситуации се случват и в полза, и в ущърб на всички. Ето, че бяхме ощетени в Неапол, като го казвам за пръв път. Тогава ние продължихме напред. Сезонът е дълъг и искаме да бъдем конкурентоспособни, без да забравяме начина, по който ни представят”, заяви Киву на пресконференцията си преди мача с Бодьо/Глимт, като също така прояви уважение към предстоящия си противник в Шампионската лига.

“Бодьо постигат чудесни резултати както у дома, така и навън, а клубът е амбициозен. Ще искат да дадат всичко от себе си. Ние също сме готови да направим същото и да се адаптираме към терена и климата. Те имат доста страхотни играчи. Норвежкият футбол прогресира и Норвегия ще бъдат на Световното първенство. Знаем, че няма да ни бъде лесно, като трябва да бъдем готови за интензитета, тяхната класа по фланговете и силата на играчите им. Готови сме да се адаптираме”, добави наставникът на италианския гранд.

