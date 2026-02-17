Интер без двама от полузащитниците си в първия плейоф в Шампионската лига

Наставникът на Интер Кристиан Киву няма да може да разчита на Хакан Чалханоолу и Давиде Фартези за първия плейофен сблъсък в Шампионската лига срещу Бодьо/Глимт, съобщава “Скай Спорт Италия”. “Нерадзурите” трябва да отпътуват днес за полярния кръг, където утре ще се изправят срещу норвежците. Чалханоолу отпада от групата на тима поради мускулна умора, а Фратези е болен от грип. Особено неприятна е ситуацията с отсъствието на турчина, който завърна през уикенда срещу Ювентус след месец извън терените, но сега отново няма да бъде на разположение. 32-годишният турски национал вече е пропуснал девет двубоя поради контузии този сезон. Интер на Киву завърши на десетото място в класирането с 15 точки след пет победи и три равенства и жребият отреди да се изправи именно срещу Бодьо/Глимт в допълнителния плейоф, който ще определи осем от участниците в 1/8-финалите в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages