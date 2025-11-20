Повдигнаха обвинение на президента на Наполи, свързано е с Осимен

Съдия от Рим повдигна обвинение на президента на Наполи Аурелио Де Лаурентис за престъплението фалшифициране на счетоводни отчети за годините 2019, 2020 и 2021. Това съобщава италианската информационна агенция ANSA.

Освен президента, съдията е повдигнал обвинения и на неговата дясна ръка Андреа Киавели, както и на самия футболен клуб. Разследването се фокусира върху предполагаеми фиктивни капиталови печалби, свързани с две големи сделки: привличането на защитника Костас Манолас от Рома през лятото на 2019 г. и покупката на нападателя Виктор Осимен от Лил през 2020 г.

Цифрите по сделката за Осимен

Операцията, която доведе Виктор Осимен в Наполи, вече е предизвиквала дискусии в миналото. В сделката, освен вратаря Орестес Карнезис, бяха включени и трима млади футболисти от школата на „партенопеите“: Клаудио Манци, Чиро Палмиери и Луиджи Лигуори (първите двама родени през 2000 г., а третият – през 1998 г.). Според финансовия отчет на Наполи, приключил на 30 юни 2021 г., тримата младежи са били оценени на между 4 и 7 милиона евро всеки, докато оценката на Карнезис е била над 5 милиона евро.

Какви тогава са реалните цифри по трансфера на Осимен според данните от отчета за 2021 г.? Футболистът е закупен от неаполитанския клуб за 76 356 819 евро. В същото време клубът на Де Лаурентис продава на Лил гореспоменатите четирима играчи, отчитайки обща капиталова печалба от малко под 20 милиона евро.

Параметрите по трансфера на Манолас

Как е била структурирана сделката за Манолас и какви са нейните финансови параметри? Футболистът премина в Наполи на 30 юни 2019 г. – последният ден, в който Рома можеше да отчете значителна капиталова печалба в бюджета си за сезон 2018/19 и така да спази изискванията на УЕФА за финансов феърплей. Манолас беше продаден за 36 милиона евро, което генерира капиталова печалба от 31,1 милиона евро за „вълците“ според официалните данни.

Играчът прекара два сезона и половина в Наполи, преди клубът да го продаде на Олимпиакос през зимния трансферен прозорец на сезон 2021/22. Гръцкият клуб плати 1,5 милиона евро, което принуди Наполи да отчете капиталова загуба от 5,7 милиона евро в счетоводните си книги за същия сезон.

Трансферът на Манолас от Рома в Наполи е тясно свързан със сделката, при която халфът Амаду Диавара пое в обратната посока. Роденият през 1997 г. футболист премина при „джалоросите“ срещу 21 милиона евро. Неговият престой в Рим приключи след три сезона, когато беше продаден на Андерлехт за 1,89 милиона евро, което доведе до обезценка от 7,27 милиона евро в отчетите на Рома.