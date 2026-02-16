Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Още един нападател отпадна от сметките на Спалети преди първия плейоф с Галатасарай

Още един нападател отпадна от сметките на Спалети преди първия плейоф с Галатасарай

  • 16 фев 2026 | 17:20
  • 315
  • 0

Нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид няма да вземе участие в утрешния първи плейофен сблъсък от Шампионската лига срещу Галатасарай поради контузия в слабините. “Бианконерите” отпътуваха за Истанбул за сблъсъка без нападателя, който остана в Италия, за да се лекува от травма в слабините. Бившият нападател на Лил не попадна в групата за утрешния сблъсък, който беше обявен преди броени минути. Дейвид беше заменен през второто полувреме по време на гостуването на Inter в събота, като първоначално се смяташе, че смяната е тактическа.

Душан Влахович и Аркадиуш Милик също не са на разположение за предстоящия европейски мач, което означава, че Лоис Опенда ще бъде единственият централен нападател, на когото „старата госпожа“ ще може да разчита в Истанбул. Дейвид беше титуляр в последните осем мача на Ювентус в Серия А, а общо записа седем гола и пет асистенции в 34 мача във всички турнири през този сезон, включително два гола в Шампионската лига.

