Още един нападател отпадна от сметките на Спалети преди първия плейоф с Галатасарай

Нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид няма да вземе участие в утрешния първи плейофен сблъсък от Шампионската лига срещу Галатасарай поради контузия в слабините. “Бианконерите” отпътуваха за Истанбул за сблъсъка без нападателя, който остана в Италия, за да се лекува от травма в слабините. Бившият нападател на Лил не попадна в групата за утрешния сблъсък, който беше обявен преди броени минути. Дейвид беше заменен през второто полувреме по време на гостуването на Inter в събота, като първоначално се смяташе, че смяната е тактическа.

Душан Влахович и Аркадиуш Милик също не са на разположение за предстоящия европейски мач, което означава, че Лоис Опенда ще бъде единственият централен нападател, на когото „старата госпожа“ ще може да разчита в Истанбул. Дейвид беше титуляр в последните осем мача на Ювентус в Серия А, а общо записа седем гола и пет асистенции в 34 мача във всички турнири през този сезон, включително два гола в Шампионската лига.

