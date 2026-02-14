Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул и Брайтън играят при 0:0 в мач от четвъртия кръг на ФА Къп.

Възпитаниците на Фабиан Хюрцелер започнаха отлично срещата и в първите минути успяваха да се задържат в голяма час тот времето в противниковата половина. В 6-ата минута вратарят на гостите Люк Стийл бе напът да сгреши фатално, тъй като подаването му към бранител бе пресечено, но въпреки това Джоел Велтман успя да се справи, макар да бе изпреварен. В 10-ата минута Хараламбос Костулас стреля точно. Домакините веднага отговориха с отличен дълъг пас към Милош Керкез. Левият защитник овладя отлично, демонстрира техника и стреля, но тогава дойде съдийски сигнал, че е бил в засада. Малко след това Диого Гомес се справи добре на фланга и пусна опасен успореден пас, но на границата на малкия пеналт нямаше играч на гостите, който да реагира.

Възпитаниците на Арне Слот продължават да редуват колебливи представяния с успехи през тази кампания. Само преди три дни те постигнаха важен успех като гост над Съндърланд в Премиър лийг, а тази вечер имат възможност да надградят с крачка напред в турнира за Купата, който представлява възможност за още един трофей. “Чайките” също не са в най-доброто си състояние, а последният успех на отбора е в предходния трети кръг на ФА Къп, когато те постигнаха победа като гост на Манчестър Юнайтед.

Мениджърът на мърсисайдци Арне Слот прави четири промени в своя тим спрямо стартиралите срещу “черните котки”. Федерико Киеза получава шанс от първата минута на мястото на Юго Екитике, а Къртис Джоунс ще застане отдясно на отбраната. Италианецът вероятно ще заеме място на един от фланговете, а Коди Гакпо ще бъде преместен в центъра на атаката. Доминик Собослай също се завръща сред титулярите, но Райън Гравенберх е оставен на скамейката.

Team news is in for the #EmiratesFACup Fourth Round 🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2026

Наставникът на Брайтън Арне Хюрцелер прави доста повече промени в своя тим. Люк Стийл, който получава шансове за домашните купи, отново е на вратата на тима, а пред него ще са Ван Хеке и Люис Дънк. Правещият противоречив сезон Карлос Балеба е в центъра на халфовата линия, а гръцкият талант Хараламбос Костулас ще си партнира в атаката на “чайките” със 17-годишния Хари Хауъл и Диего Гомес.

TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face @LFC... 👊 pic.twitter.com/gqm7MCoM8F — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 14, 2026

