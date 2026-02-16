Популярни
Жезус: Не мислим за дербито, а само за мача с Уулвс

  • 16 фев 2026 | 18:35
  • 462
  • 0

Нападателят на Арсенал Габриел Жезуш настоява, че тимът трябва да се съсредоточи върху "тежкото" предизвикателство срещу Уулвърхамптън, преди да започне да мисли за дербито на северен Лондон в неделя.

Арсенал ще има възможност да увеличи преднината си пред преследвача Манчестър Сити на седем точки в сряда, като следващият двубой на отбора на Гуардиола е три дни по-късно с Нюкасъл.

"Не мислим за дербито. Мислим само за Уулвс в сряда, защото това ще е тежък мач. Знаем в каква ситуация са, но са страхотен отбор и имат нужда от точки, за да се измъкнат от дъното. Така че сме фокусирани върху мача и това как да спечелим три точки", казва бразилският нападател.

Жезуш вкара последния гол за Арсенал при победата над Уиган с 4:0, която осигури място на тима в петия кръг на ФА Къп. Това означава, че "артилеристите" ще влязат в месец март с надеждата, че могат да спечелят четири трофея, което би било безпрецедентно.

"Деветдесет процента от кариерата ми премина в силни отбори, в националния тим, Сити и тук. Това е чудесно, защото те мотивира постоянно да показваш най-доброто", смята той.

"Все още имаме дълъг път. Знаем, че сме още в борбата във всички турнири, като вярваме, че ще успеем, но вървим мач след мач и в края на сезона ще видим къде сме", добави бразилецът.

Рикардо Калафиори не успя да играе срещу Уигън заради контузия, получена по време на загрявката, а капитанът Мартин Йодегор също бе извън състава с травма. Извън състава са още Микел Мерино, Кай Хавертц и Макс Дауман, а Итън Нуанери бе даден под наем на Олимпик Марсилия, като мениджърът Микел Артета призна, че има малък избор.

