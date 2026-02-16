Аякс обяви за тежка контузия на Зинченко, сезонът за украинеца приключи

Аякс обяви, че бранителят на тима Олександър Зинченко ще отсъства дълго от терените.

Украинският краен бранител е получил контузия на коляното миналия уикенд в началото на домакинския мач с Фортуна Ситард, при който бе принудително заменен. Прегледът в болницата е показал, че е необходима операция, като тя ще се проведе в близко бъдеще. 29-годишният украински национал ще се изправи пред дълъг период на рехабилитация, което означава, че няма да играе отново този сезон, уточняват от Аякс.

Oleksandr Zinchenko has been ruled out for an extended period.



Get well soon, Zinny ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) February 16, 2026

През зимния трансферен прозорец Зинченко премина под наем до края на сезона при амстердамци от Арсенал за сума от около 1,5 млн. евро. Той успя да изиграе само два мача за Аякс.

Това означава, че украинецът ще пропусне баража за класиране на Мондиал 2026 срещу Швеция през март на своята страна, както и евентуални мачове на самото Световно при класиране, тъй като ще се възстановява поне 6-7 месеца.