Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Аякс обяви за тежка контузия на Зинченко, сезонът за украинеца приключи

Аякс обяви за тежка контузия на Зинченко, сезонът за украинеца приключи

  • 16 фев 2026 | 17:50
  • 745
  • 0
Аякс обяви за тежка контузия на Зинченко, сезонът за украинеца приключи

Аякс обяви, че бранителят на тима Олександър Зинченко ще отсъства дълго от терените.

Украинският краен бранител е получил контузия на коляното миналия уикенд в началото на домакинския мач с Фортуна Ситард, при който бе принудително заменен. Прегледът в болницата е показал, че е необходима операция, като тя ще се проведе в близко бъдеще. 29-годишният украински национал ще се изправи пред дълъг период на рехабилитация, което означава, че няма да играе отново този сезон, уточняват от Аякс.

През зимния трансферен прозорец Зинченко премина под наем до края на сезона при амстердамци от Арсенал за сума от около 1,5 млн. евро. Той успя да изиграе само два мача за Аякс.

Това означава, че украинецът ще пропусне баража за класиране на Мондиал 2026 срещу Швеция през март на своята страна, както и евентуални мачове на самото Световно при класиране, тъй като ще се възстановява поне 6-7 месеца.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Треньорът на Монако за сблъсъка с ПСЖ: Ако не вярваме, няма смисъл да играем

Треньорът на Монако за сблъсъка с ПСЖ: Ако не вярваме, няма смисъл да играем

  • 16 фев 2026 | 15:32
  • 524
  • 0
Белингам може да отсъства още два месеца

Белингам може да отсъства още два месеца

  • 16 фев 2026 | 14:40
  • 1073
  • 3
Борусия (Дортмунд) ще е без ключови защитници срещу Аталанта

Борусия (Дортмунд) ще е без ключови защитници срещу Аталанта

  • 16 фев 2026 | 14:07
  • 732
  • 0
Тонали отрече появилите се спекулации: Отношенията ми с Еди Хау са перфектни

Тонали отрече появилите се спекулации: Отношенията ми с Еди Хау са перфектни

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 1581
  • 0
Рафиня се завърна в групата на Барселона

Рафиня се завърна в групата на Барселона

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 3699
  • 2
Ван Перси организира специален тренировъчен лагер заради Стърлинг

Ван Перси организира специален тренировъчен лагер заради Стърлинг

  • 16 фев 2026 | 13:22
  • 1746
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 20370
  • 106
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 18:30
  • 11747
  • 12
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 30125
  • 41
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 18471
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 7271
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 14626
  • 10