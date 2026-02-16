Тоти потвърди, че води разговори за завръщане в Рома

Легендата на Рома Франческо Тоти потвърди, че води разговори за евентуалното си завръщане на "Олимпико" в ролята на директор. За тази възможност вече говориха Клаудио Раниери, спортният директор Рики Масара, както и треньорът Джан Пиеро Гасперини. Сега за първи път бившият капитан на "вълците" коментира темата.

"Винаги съм бил фен на отбора. За мен Рома е моят дом. Винаги е било така, независимо дали аз съм в клуба. Доволен съм от това, което правят, от пътя, по който са тръгнали. Напоследък има някои слухове за мен. Вярно е, говорим, обсъждаме някои подробности и решаваме кое е най-добро за всички. Надявам се скоро да разрешим тази ситуация.

Гасперини върши отлична работа. Надяваме се, че той ще върне Рома в Шампионската лига възможно най-скоро. Вечерях с него. Говорихме за футбол и за всякакви други неща", заяви Тоти пред "Скай спорт Италия".

Според италианските медии идеята на ръководството на Рома е Тоти да заеме ролята на технически директор на клуба.

Тоти прекара цялата си футболна кариера в Рома, отбелязвайки 307 гола в 786 мача и печелейки титлата в Серия "А" през сезон 2000-01.