Канада пребори Нидерландия и дублира отборната си олимпийска титла в кънките

Канадките Изабел Вайдеман, Валери Малте и Ивани Блонден успешно защитиха олимпийската си титла в бързото пързаляне с кънки, като надделяха над Нидерландия в отборното преследване при жените в Милано - Кортина 2026.

Те спряха хронометрите на 2:55.80 минути, докато нидерландките записаха време от 2:56.77. Канадките изоставаха от "лалетата" в началото, но направиха силен щурм и излязоха начело в осмата обиколка от общо 12, за да спечелят с време от 2:55.81 минути.

Италия е олимпийски шампион в отборното преследване на бързо пързаляне с кънки

Преди четири години канадските състезателки на дълга писта поставиха олимпийски рекорд в Пекин, побеждавайки тогавашните шампионки от Япония с време 2:53.44. Сега японките заслужиха бронзовия медал с резултат 2:58.50, като победиха във финал В състава на САЩ с 3.50 секунди.

Вайдеман, Малте и Блонден се присъединяват към фрийстайл скиорите Микаел Кингсбъри (двойка бабуни) и Меган Олдъм (биг еър при жените) като канадски олимпийски шампиони в Италия, където 207-членната делегация на страната вече е спечелила още четири сребърни и пет бронзови медала.

A THIRD GOLD MEDAL FOR CANADA. Long track speed skating, women’s team pursuit, where they have repeated as Olympic champions.



Isabelle Weidemann, Valerie Maltais and Ivanie Blondin do it again. Ruthless in final two laps.



What decorated careers for these three Olympic vets pic.twitter.com/yqsALkzn8U — Arash Madani (@ArashMadani) February 17, 2026

Трите канадки пристигнаха на тези Игри с отлична инерция, след като през сезона спечелиха общо осем индивидуални медала от Световната купа (един златен, четири сребърни и три бронзови), както и три подиума в отборното преследване, включително една победа и две втори места.

По-рано на Игрите в Милано - Кортина 2026 Малте спечели бронзов медал в бягането на 3000 метра при жените.

🥇 for Team Canada!! 🇨🇦

Blondin, Maltais and Weidemann claim their second straight Olympic medal in the women’s team pursuit in long track speed skating! ⚡️🤩 https://t.co/BvKXy4Uxai — Team Canada (@TeamCanada) February 17, 2026

В последното състезание от Световната купа по отборно преследване за 2025 г. Вайдеман, Малте и Блонден триумфираха със златото с време 2:57.20, изпреварвайки Съединените щати (2:57.29) и Япония (2:58.62) в Хамар, Норвегия. Това беше първата победа на Канада в дисциплината от Световната купа насам от януари 2024 г. в Солт Лейк Сити.

Канадките също така спечелиха сребърни медали по-рано през сезона в Солт Лейк Сити и Калгари, след като през кампанията 2024–2025 не успяха да се качат на подиума. Тимът обаче постигна далеч по-важната си цел да защити успешно олимпийската си титла.