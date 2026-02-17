Канада пребори Нидерландия и дублира отборната си олимпийска титла в кънките

Канадките Изабел Вайдеман, Валери Малте и Ивани Блонден успешно защитиха олимпийската си титла в бързото пързаляне с кънки, като надделяха над Нидерландия в отборното преследване при жените в Милано - Кортина 2026.
Те спряха хронометрите на 2:55.80 минути, докато нидерландките записаха време от 2:56.77. Канадките изоставаха от "лалетата" в началото, но направиха силен щурм и излязоха начело в осмата обиколка от общо 12, за да спечелят с време от 2:55.81 минути.
Италия е олимпийски шампион в отборното преследване на бързо пързаляне с кънки
Преди четири години канадските състезателки на дълга писта поставиха олимпийски рекорд в Пекин, побеждавайки тогавашните шампионки от Япония с време 2:53.44. Сега японките заслужиха бронзовия медал с резултат 2:58.50, като победиха във финал В състава на САЩ с 3.50 секунди.
Вайдеман, Малте и Блонден се присъединяват към фрийстайл скиорите Микаел Кингсбъри (двойка бабуни) и Меган Олдъм (биг еър при жените) като канадски олимпийски шампиони в Италия, където 207-членната делегация на страната вече е спечелила още четири сребърни и пет бронзови медала.
Трите канадки пристигнаха на тези Игри с отлична инерция, след като през сезона спечелиха общо осем индивидуални медала от Световната купа (един златен, четири сребърни и три бронзови), както и три подиума в отборното преследване, включително една победа и две втори места.
По-рано на Игрите в Милано - Кортина 2026 Малте спечели бронзов медал в бягането на 3000 метра при жените.
В последното състезание от Световната купа по отборно преследване за 2025 г. Вайдеман, Малте и Блонден триумфираха със златото с време 2:57.20, изпреварвайки Съединените щати (2:57.29) и Япония (2:58.62) в Хамар, Норвегия. Това беше първата победа на Канада в дисциплината от Световната купа насам от януари 2024 г. в Солт Лейк Сити.
Канадките също така спечелиха сребърни медали по-рано през сезона в Солт Лейк Сити и Калгари, след като през кампанията 2024–2025 не успяха да се качат на подиума. Тимът обаче постигна далеч по-важната си цел да защити успешно олимпийската си титла.