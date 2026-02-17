Популярни
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 11786
  • 12
Мъжката щафета на България в биатлона записа второто си най-добро представяне на олимпийски игри, след като завърши на 12-то място в днешния старт на 4 по 7.5 километра от програмата на Милано – Кортина 2026.

Родният квартет беше съставен от Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов, които повалиха всичките си 40 мишени, използвайки десет допълнителни патрона. Най-добре от нашите се представи Василев, който не използва нито един допълнителен патрон, след което Синапов използва само един в стрелбата си от прав на последния пост.

По този начин България записа второто си най-добро класиране в мъжка щафета на олимпийски игри след осмото място в Калгари през 1988 година. След това България има две 14-ти места от Албервил 1992 и Сочи 2014, едно 15-то от Ванкувър 2010, едно 16-то от Пьончан 2018 и едно 18-то от Пекин 2022.

Титлата днес спечели отборът на Франция, който превъзмогна наказателната обиколка, която Фабиен Клод направи още на първия пост, за да завоюва историческа първа олимпийска титла. Заедно с Клод във френския квартет попаднаха още Емилиян Жаклен, Кентан Фийон Майе и Ерик Перо.

Втори на 9.8 секунди зад новите шампиони завърши съставът на Норвегия (Мартин Улдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шастад Кристиансен). Викингите имаха нужда от шест допълнителни патрона, за да свалят всичките си мишени.

Със същото постижение на рубежа завърши и квартетът на Швеция, който се поздрави с бронзовия медал. Виктор Бранд, Йеспер Нелин, шампионът от преследването Мартин Понсилуома и Сабастиан Самуелсон завършиха на 57.5 зад Франция.

Състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължава утре в 15:30 часа българско време с женската щафета на 4 по 6 километра, в която отново ще има българско участие. Българската щафета ще бъде оформена от Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Георгиева и Мария Здравкова.

Снимки: Startphoto

