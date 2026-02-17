Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Италия е олимпийски шампион в отборното преследване на бързо пързаляне с кънки

Италия е олимпийски шампион в отборното преследване на бързо пързаляне с кънки

  • 17 фев 2026 | 18:15
  • 171
  • 0
Италия е олимпийски шампион в отборното преследване на бързо пързаляне с кънки

Италия спечели отборното преследване в бързото пързаляне с кънки, след като се наложи над състава на САЩ. Времето на италианците е 3:39.20 минути, докато това на американците е с 4.51 секунди по-слабо. За  италианците бягаха Давиде Гиото, Андреа Джованини и Микеле Малфати. Третата позиция е за отбора Китай, който се наложи във финал Б Нидерландия. Времето на китайците е 3:41.38, а това на „лалетата“ е с 0.09 по-слабо.

Американското трио в състав Итън Чепуран, Кейси Доусън и Емери Лееман не успя да постигне резултата си от полуфиналите и завършиха с време от 3:44.29, което е доста под рекорда им, но все пак е с близо осем секунди по-бързо от Китай. 

Въпреки това, те не успяха да намерят скоростта, за да елиминират домакините на финала. САЩ постигнаха време от 3:43.71, с повече от 4.5 секунди зад Италия. Италианците диктуваха темпото и водеха в по-голямата част от дистанцията, а накрая дори увеличиха аванса си.

В абсолютно същия състав отборът на САЩ на Игрите в Пекин през 2022-а година остана с бронзов медал, а тогава първи стана съставът на Норвегия, следван от Руския олимпийски комитет.

Андреа Джованини, който беше с червената лента на ръката за италианците, отпразнува победата, като имитира емблематичния начин за радост на звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри - „Лека нощ“, слагайки ръцете си под главата показвайки възглавница.

Бързо пързаляне с кънки, отборно преследване, мъже:

1. Италия (Давиде Гиото, Андреа Джованини, Микеле Малфати) – 3:39.20 минути

2. САЩ (Итън Чепуран, Кейси Доусън, Емери Лееман) – на 3:43.71

3. Китай (Хънбин Лю, Ю У, Вънхао Ли) – 3:41.38

Снимки: Gettyimages

