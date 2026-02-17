Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Отложиха женския финал в слоупстайла

  • 17 фев 2026 | 13:38
  • 162
  • 0
Обилни снеговалежи объркаха програмата на Зимните олимпийски игри в италианския град Ливиньо, тъй като организаторите отмениха днешния финал в дисциплината слоупстайл в сноуборда при жените и отложиха началото на квалификационния кръг във въздушната акробатика на ските свободен стил, информира агенция Reuters.

Квалификациите на акробатиката в ските свободен стил са в изчакване, докато властите наблюдават времето, за да видят дали снегът ще се разчисти достатъчно, за да може събитието да започне по-късно през деня. Работници използваха лопати, за да се опитат да разчистят стръмния участък, по който скиорите се готвеха да се спуснат в Ливиньо. Температурите се задържаха около -6 градуса по Целзий.

По повод финала на слоупстайла при жените, който трябваше да се състои днес следобед, организаторите заявиха, че ще го преместят за друг ден. Новозеландката Зои Садовски-Синот, която ще защитава олимпийската си титла и е настояща световна шампионка, е фаворит във финала, след като водеше в квалификациите. Очаква се една от основните ѝ съпернички да бъде японката Мурасе Кокомо.

Състезателките в квалификациите във въздушната акробатика за жени завършиха тренировъчните етапи точно преди организаторите да обявят, че трябва да отложат началото на квалификациите. Пресявките при мъжете са насрочени за по-късно днес.

