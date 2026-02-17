Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  Величественият Офтебро спечели златото в северната комбинация

Величественият Офтебро спечели златото в северната комбинация

  • 17 фев 2026 | 15:47
  • 374
  • 0
Величественият Офтебро спечели златото в северната комбинация

Норвежецът Йенс Лурос Офтебро спечели олимпийската титла в северната комбинация на Игрите в Милано-Кортина след бягането на 10 км, което се проведе в Тезеро. Дисциплината е съставена от ски бягане и ски скокове от голяма шанца, които се проведоха вчера.

Офтебро направи най-доброто бягане, като измина десетте километра за 24:45.0 минути. Втори остана австриецът Йоханес Лампартер, който изостана от победителя с 5,9 секунди, а трети завърши финландецът Илка Херола, който даде време с 14,8 секунди по-бавно от това на победителя.

При скоковете от голямата шанца вчера спечели японецът Риота Ямамото със 136,5 метра разстояние и 150 точки, като той тръгна първи в ски бягането, но авансът му се оказа недостатъчен, тъй като завърши едва 15-и - на близо 2 минути и половина зад норвежеца. Втори при скоковете бе Йоханес Лампартер, но преднината му пред Офтебро от 14 секунди се оказа недостатъчна.

Така Офтебро дублира титлата си в северната комбинация със скоковете от малка шанца, която се проведе на 11 февруари. Тогава Йоханес Лампартер отново остана със сребро, а бронзът бе за друг финландец - Ееро Хирвонен.

Офтебро наследи сънародника си Йорген Гробак, който стана олимпийски шампион в дисциплината в Пекин преди четири години. Тогава Офтебро трябваше да се задоволи със сребърния медал.

