Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

  • 17 фев 2026 | 23:38
Германия завърши вечерта на 17-и февруари с пети златен медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но и с троен триумф при двойките бобслей (мъже). Първите три места в крайното класиране бяха окупирани от германски шейни.

Шампиони са Йоханес Лохнер и Георг Флайшхауер, които завършиха с общо време 3:39.70 минути. Второто място е за Франческо Фридрих и Александър Шулер, които останаха на 1.34, а бронз прибират Адам Амур и Александър Шалер, завършили с пасив от 1.82.

Йоханес Лохнер отпразнува първата си олимпийска победа, измествайки дългогодишния си съперник Франческо Фридрих на второ място. С комфортна преднина от 0.92 секунди пред Франческо Фридрих, Йоханес Лохнер стартира четвъртия и последен манш в бобслея и изглеждаше фаворит. След това 35-годишният пилот насочи бобслея си с тласкача Георг Флайшхауер към златото по изключително уверен начин.

Франческо Фридрих, който споделя бобслея с Александър Шулер, и Адам Амур, който беше втори в първия манш, заедно с Александър Шалер, взеха съответно сребро и бронз. Американският пилот Франки дел Дука в екипаж с Джошуа Уилямсън завърши четвърти.

Лохнер постави нов рекорд на старта за забутване и първи метри, а също така и на пистата още в първия манш, като вече имаше преднина от 0,48 секунди пред четирикратния олимпийски шампион Фридрих – значителна разлика в бобслея. Във втория манш Фридрих отново имаше лоши моменти в определени сектори и не успя да се намеси солидно. В третия манш солидно представяне беше достатъчно на Лохнер, за да увеличи преднината си, която той задържа през целия четвърти манш.

През 2022-а година първите двама от днес бяха в разменени позиции. Фридрих триумфира с четвъртата си титла заедно с Торстен Маргис, а Лохнер с Флориан Бауер бяха 2-и. И тогава също германски дует зае и бронзовото стъпало на почетната стълбичка.

Бобслей, мъже, двойки:

1. Йоханес Лохнер/Георг Флайшхауер (Германия) - 3:39.70 минути

2. Франческо Фридрих/Александър Шулер (Германия) - на 1.34 секунди

3. Адам Амур/Александър Шалер (Германия) – на 1.82

Снимки: Gettyimages

