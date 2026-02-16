Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Хюрцелер не е застрашен въпреки слабите резултати

Хюрцелер не е застрашен въпреки слабите резултати

  • 16 фев 2026 | 17:50
  • 736
  • 0

Ръководството на Брайтън е подкрепило мениджъра на отбора Фабиан Хюрцелер и на този ерап не обмисля треньорска смяна въпреки лошите резултати на "чайките" в последно време, твърди "Скай спортс". Брайтън спечели само един от последните си 13 мача в Премиър лийг и в момента е на 14-а позиция, само на седем точки над зоната на изпадащите. Освен това в събота отборът отпадна и от ФА Къп, след като бе надигран от Ливърпул на "Анфийлд". Част от феновете на "чайките" дори освиркаха Хюрцелер след последното домакинско поражение от Кристъл Палас. Това изненада играчите и мениджъра, но в следващите две визити - на Астън Вила и Ливърпул, гостуващите фенове направиха всичко възможно да демонстрират подкрепата си към 32-годишният специалист.

Нивото на очаквания в Брайтън се повиши, след като предшественикът на Хърцелер - Роберто Де Дзерби, изведе клуба до участие в евротурнирите след шесто място във Висшата лига. В първия пълен сезон на Хюрцелер той ги изведе до осмата позиция.

Статистиката показва, че двамата имат идентични показатели. Хюрцелер до момента е бил начело на отбора в 64 мача от Висшата лига, като е спечелил 92 точки. Това прави средно по 1,44 на мач.

Де Дзерби беше събрал 93 точки на същия етап, т.е. средно по 1.45 точки на двубой.

Снимки: Imago

