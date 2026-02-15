Популярни
Слот: ФА Къп е също толкова трудна, колкото и Шампионската лига

  • 15 фев 2026 | 06:26
  • 581
  • 0

Арне Слот говори след победата на неговия Ливърпул с 3:0 срещу тима на Брайтън от 4-ия кръг на турнира за ФА Къп, който остава една от последните възможности за мърсисайдци да завършат сезона с трофей.

“Днес също така се появи възможност за силен натиск. В много мачове този сезон това беше невъзможно поради стила на игра на противниците. Съвременната Премиър лийг вече не е толкова за разиграване на топката от защита, колкото за статични положения. Стилът на игра в цялата лига се промени осезаемо”, започна Слот.

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

По време на пресконференцията нидерландецът бе запитан за най-важните моменти, които изковаха убедителния успех на неговия тим.

“Вероятно бяха головете, особено вторият. Това беше специален гол. Даде ни увереност и трябва да отбележа страхотното спасяване на Алисон. Резултатът 3:0 изглеждаше като уверена победа, но мачът беше по-равностоен, отколкото предполага резултатът”, каза Слот.

Нидерландският специалист коментира и представянето на Мохамед Салах, който вкара третото попадение за мърсисайдци.

“Следващата стъпка е да вкара с десния си крак. Хубаво е да го видим да вкарва, той беше много активен в последните мачове. Работи здраво и без топката. Това направи срещу Сити, Съндърланд и днес”, изтъкна Слот.

Мениджърът на английските шампиони след това направи интересно сравнение, в което изравни силите от турнирите в ФА Къп и Шампионската лига.

“Бих казал, че ФА Къп е също толкова трудна, колкото и Шампионската лига, защото се играе от практически едни и същи отбори. Всичко е свързано с малките неща, но е честно да се каже, че отборът се е подобрил значително през последните няколко месеца. Трудно ни беше да поддържаме същата интензивност, но сега е на много по-високо ниво. Играчите се адаптираха и отборът изглежда по-физически подготвен. Преди не винаги ни се струваше, че можем да се конкурираме, но сега можем да видим на какво е способен този отбор”, каза още Слот.

Накрая наставникът на “червените” коментира общите качества на своя тим и заяви кой от играчите може да бъде добър пример за по-младите в състава.

“Тези играчи са млади. Повечето от тях, макар и не всички. Много от новодошлите са млади играчи. Те трябва да се адаптират към нова държава, нова лига и по-висок интензитет на игра. Доминик Собослай е перфектен пример, ако погледнете последните му две години и половина, откакто се премести от Бундеслигата”, завърши Слот.

