Астън Вила стигна до измъчена победа над Брайтън, Милнър изравни рекорд

Астън Вила се върна на пътя на победите след два поредни разочароващи резултата. Бирмингамци спечелиха трудно домакинството си на Брайтън с 1:0. Единственото попадение в мача бе автогол на Джак Хиншълууд в 86-ата минута. Джеймс Милнър влезе като резерва за гостите и записа мач номер 653 във Висшата лига, с което изравни Гарет Бари във вечната ранглиста за най-много двубои в Премиър лийг.
Отборът на Унай Емери имаше проблеми през целия мач, а след почивката "чайките" определено имаше предимство. Милнър влезе в игра в 22-ата минута и тества Емилиано Мартинес през втората част. Преди това вратарят на Вила спаси удар на Кадиоглу, като отклони топката в гредата. Брайтън не заслужаваше да загуби, но удар на Тайрън Мингс бе отклонен от Хиншълууд и бирмингамци стигнаха до успеха.
Снимки: Imago