  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  Астън Вила стигна до измъчена победа над Брайтън, Милнър изравни рекорд

  • 11 фев 2026 | 23:54
  • 326
  • 0

Астън Вила се върна на пътя на победите след два поредни разочароващи резултата. Бирмингамци спечелиха трудно домакинството си на Брайтън с 1:0. Единственото попадение в мача бе автогол на Джак Хиншълууд в 86-ата минута. Джеймс Милнър влезе като резерва за гостите и записа мач номер 653 във Висшата лига, с което изравни Гарет Бари във вечната ранглиста за най-много двубои в Премиър лийг.

Отборът на Унай Емери имаше проблеми през целия мач, а след почивката "чайките" определено имаше предимство. Милнър влезе в игра в 22-ата минута и тества Емилиано Мартинес през втората част. Преди това вратарят на Вила спаси удар на Кадиоглу, като отклони топката в гредата. Брайтън не заслужаваше да загуби, но удар на Тайрън Мингс бе отклонен от Хиншълууд и бирмингамци стигнаха до успеха.

