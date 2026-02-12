Унай Емери: Победата над Брайтън беше задължителна

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери призна, че победата с 1:0 във Висшата лига над Брайтън на „Вила Парк“ е била в графа "задължителни". Джеймс Милнър изигра рекордния си 653-ти мач във Висшата лига, а победата на Вила дойде пет минути преди края на мача, когато Джак Хиншълууд си вкара автогол.

Емери призна, че е било важно да се спечели след домакинските загуби от Брентфорд и Евертън.

„Трябваше да спечелим, без значение как. Трябваше да си възвърнем увереността. Трите точки са много, много важни. Беше равностоен мач през първото полувреме, а през второто се представихме по-зле. Статичните положения са ключови и трябва да ги използваме. Равенство би било справедливо, но загубихме два мача тук преди това и трябваше да съберем енергия от феновете. Ние се фокусираме върху себе си, нашия начин, върху точките си и върху това как изграждаме отбора. Опитваме се да се фокусираме върху всеки мач. Другите отбори ще печелят и губят", каза Емери.

Тайрън Мингс започна два поредни мача от лигата за първи път, откакто контузията му в задната част на бедрото го извади за два месеца, и смяташе, че е отпразнувал 200-тното си участие с гол, преди Хиншълууд да отклони топката в собствената си мрежа, но получи аплодисментите на Вила Парк след гола, а Емери не пропусна да похвали капитана си.

"Той изигра фантастичен мач и изработи фантастичен гол. играчите, които имаме. Продължаваме напред, да се опитаме да възстановим добрата си форма, настроение и енергия", каза още Емери.