В Испания разкриха са особена клауза в договора на Моуриньо, която може да улесни завръщането му в Реал

Жозе Моуриньо може да напусне Бенфика без никакви финансови компенсации само десет дни след последния мач за настоящия сезон. “Ас” разкрива наличието на такава клауза в контракта на португалеца и прави предположението, че тя може да улесни евентуалното му завръщане на “Сантиаго Бернабеу”. Според изданието този вариант все още не се обсъжда активно, но Специалния продължава да има доверието на Флорентино Перес и голяма част от феновете на отбора. Управлението на съблекалнята на Реал Мадрид се оказа доста трудна задача и от това пострада Чаби Алонсо, а изглежда Алваро Арбелоа също изглежда не се справя с това предизвикателство. Със силния си характер и своя опит Жозе Моуриньо обаче може да внесе ред в подобна ситуация и това може да накара ръководството на Реал да се обърне отново към него.

Иначе Специалния има договор с Бенфика за два сезона и работата му за момент дава резултат, а и той се чувства добре в родината си. Имаше спекулации, че Моуриньо иска да поеме националния отбор на Португалия след Световното първенство, но според “Ас” тази възможност в момента изглежда много далечна. Изданието добавя, че португалецът се чувства добре в Бенфика, но едно обаждане от Мадрид може да промени генерално ситуацията.

Утре Бенфика посреща Реал в първия плейоф за класиране на 1/8-финалите на Шампионската лига. Все още не е ясно дали Флорентино ще пътува за Лисабон. В края на януари, когато Бенфика надигра “белите” с 4:2, президентът на Реал пропусна мача. Дори утре да се случи същото, то със сигурност двамата добри познайници ще имат възможност да се видят и да говорят по време на реванша на “Бернабеу” след седмица.