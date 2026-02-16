Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия (Дортмунд) ще е без ключови защитници срещу Аталанта

Борусия (Дортмунд) ще е без ключови защитници срещу Аталанта

  • 16 фев 2026 | 14:07
  • 233
  • 0

Борусия (Дортмунд) официално обяви, че ще бъде без важните си бранители Нико Шлотербек и Никлас Зюле в утрешното домакинство срещу Аталанта в плейофите на Шампионската лига.

Нико Шлотербек (мускулни проблеми) и Никлас Зюле (контузия в бедрото) пропуснаха финалната тренировка и няма да бъдат на разположение за утрешния двубой”, написаха от германския клуб.

Шлотербек вече пропусна петъчната победа с 4:0 над Майнц 05 в Бундеслигата поради наказание за натрупани жълти картони. В този мач треньорът Нико Ковач заложи на защитна тройка, съставена от Валдемар Антон, Никлас Зюле и Рами Бенсебаини. Бившият футболист на Байерн обаче бе заменен принудително на полувремето и очевидно проблемът при него е по-сериозен.

Дортмунд игра с доста проблеми и в предишния мач в Шампионската лига с Интер, загубен с 0:2, заради който в крайна сметка тимът остана извън топ 8 и ще трябва да играе плейоф с друг италиански отбор като Аталанта.

Снимки: Imago

