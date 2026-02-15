Паладино потвърди за контузията на Распадори и постави целите пред Аталанта

Треньорът на Аталанта, Рафаеле Паладино, потвърди, че Джакомо Распадори е получил контузия при победата над Лацио с 2:0 в срещата между двата тима от 25-ия кръг на италианската Серия А. Също така наставникът на "богинята" в интервюто си след края на сблъсъка призова отборът му да не намаля оборотите и същевременно призна, че има амбиции да работи един ден в Премиър лийг

„Не тази вечер, той започна преди три месеца. Винаги съм казвал, че нашата цел е да се изкачваме в класирането и ще продължим да го правим. Постигнахме някои важни резултати, а тези представяния ни помогнаха да развием правилния манталитет и вяра в собствените сили. Днес се изправихме срещу отбор на Лацио в добра форма, но бяхме клинични в един като цяло равностоен двубой. Лацио игра по-добре в първите 20 минути, след което ние подобрихме играта си и успяхме да вземем трите точки“, увери Паладино.

Распадори влезе като резерва през второто полувреме, но напусна терена накуцвайки пет минути преди края, когато всички смени вече бяха извършени. Така Аталанта доигра мача с 10 души.

„Распадори не играеше редовно в Испания, така че се нуждае от постоянство на терена и ние се опитваме да му го осигурим. Той е важен играч за нас, млад италианец и доказан победител. Адаптира се много бързо, но днес за съжаление получи лек мускулен проблем и се надяваме, че не е нещо сериозно“, отбеляза Паладино.

С този резултат Аталанта изпревари Комо, който е с мач по-малко, и се изкачи на шесто място. Дали целта е Европа, или място в топ четири?

„Не трябва да гледаме зоната на Шампионската лига или каквото и да било друго, а просто да се съсредоточим върху себе си. Целта беше да се изкачим нагоре, да имаме този глад и манталитет, но никога не трябва да губим и смирението си. Имаше много трудности, когато пристигнах, но сега участваме в три различни турнира. След около 80 часа ще играем в Шампионската лига, а след това отново в Серия А и за Купата на Италия. Трябва да държим крака на газта“, предупреди Паладино.

Любопитно е, че Аталанта ще се изправи отново срещу Лацио на полуфиналите за Купата на Италия, като първият мач е насрочен за 4 март.

„Не знам какъв мач ще бъде, но със сигурност ще е труден срещу силен противник. Днес бях впечатлен от Лацио, те имат скорост в атака и са добре организирани. Купата на Италия е много важна цел за нас“, добави Паладино.

Бившият треньор на Ювентус, Игор Тудор, наскоро беше назначен в Тотнъм, което предизвика журналистите по време на пресконференцията да попитат Паладино е дали и той иска да работи на Острова.

„За всеки в нашата професия това е интригуващ стил на футбол. Бих искал да отида там в бъдеще и напоследък изучавам английски език“, завърши специалистът.