Аталанта надви Лацио и се доближи до Ювентус и Рома

Отборът на Аталанта записа третата си поредна победа във всички турнири, след като спечели с 2:0 визитата си на Лацио от 25-ия кръг на Серия А.

През първото полувреме именно бергамаските имаха леко надмощие. Те можеха да открият резултата в 17-ата минута, когато Лоренцо Бернаскони преодоля излезлия да го пресрещне Иван Проведел, но последвалият удар на Никола Кръстович беше спрян от Оливер Провстор на голлинията. В 28-ата минута пък домакините се разминаха с гол, след като Марко Карнезеки изби в близката греда удар от упор на Кенет Тейлър. Все пак в 41-вата минута Едерсон даде аванс на гостите с дузпа, отсъдена за игра с ръка на противниковия капитан Алесио Романьоли.

През втората част ролите се размениха и “орлите” заиграха по-настойчиво. Още в нейното начало те поискаха дузпа за игра с ръка на Давиде Дзапакоста, но ВАР не я даде заради засада на Нуно Тавареш. За сметка на това, в 60-ата минута Аталанта отново стигна до гол след далечен изстрел на Никола Залевски. Римляните пък не успяха да отбележат поне почетно попадение, след като в 89-ата минута удар с глава на Петар Ратков след корнер се отклони в далечната греда.

Така Аталанта се изкачи на шестото място в класирането с актив от 42 точки или на четири от Ювентус и Рома преди дербитата им от кръга, съответно срещу Интер и Аталанта.