Борусия съсипа Майнц от статични положения и със шестата си поредна победа продължи да притиска Байерн

Борусия (Дортмунд) продължи да лети в Бундеслигата и разби с 4:0 Майнц 05 в първия мач от 22-рия кръг на Бундеслигата. „Жълто-черните“ вкараха първите три попадения още през първата част, като на два пъти се разписа Серу Гираси, а още едно добави Максимилиан Байер. Любопитното е, че трите гола бяха отбелязани с глава.

Изключителен мач за тима на Нико Ковач направи и норвежецът Юлиан Риерсон, който записа страхотните три асистенции още през първото полувреме, а освен това участва и при автогола на Доминик Коор, оформил крайния резултат. Всички попадения без едно за домакините дойдоха след статични положения.

Така Борусия записа шестата си поредна победа в първенството и пак скъси разликата до лидера Байерн (Мюнхен) на само 3 точки преди утрешното гостуване на баварците на Вердер (Бремен). Това бе и 9-и успех със само две равенства в последните 11 мача за „жълто-черните“ в първенството. На серията от три последователни победи на Майнц пък бе сложен край, като отборът остава на 14-о място с 21 точки – само две над опасната зона.

3 – Julian Ryerson is the first Dortmund player since det. data collection in 2004-05 to register three assists in the first half of a Bundesliga match. He had never before provided more than one goal in a Bundesliga match. Cross-King. pic.twitter.com/eniKbUWtoA — OptaFranz (@OptaFranz) February 13, 2026

Срещата започна с пропуск за гостите, като Жае Сун-Лий се озова в добра позиция и стрелия, но Грегор Кобел отрази удара му. След това обаче Дортмунд нанесе два бързи удара по съперника си. Юлиан Риерсон се отчете с поредната си асистенция в 10-ата минута, след като центрира от пряк свободен удар, а Серу Гираси с глава намери мрежата на Даниел Батц – 1:0 за „жълто-черните“. Впрочем статистиката показа, че Борусия повежда в 15-и пореден мач в Бундеслигата, което е изравнен рекорд. Само пет минути по-късно пак Риерсон центрира, а Максмилиан Байер отблизо с глава успя да удвои аванса за тима на Нико Ковач – 2:0.

Малко след това Майнц имаше златен шанс да изравни, но излезлият сам срещу Кобел Силас Вамангитука стреля в аут. В 42-рата минута обаче интригата в срещата окончателно приключи. Риерсон записа впечатляващата си трета асистенция, след като от корнер намери Гираси, който пък вкара втория си гол в мача и то пак с глава – 3:0 за Борусия.

4 - Julian Ryerson is only the fourth player since detailed data collection in 2004-05 to register four assists in a Bundesliga match. For Borussia Dortmund, only Pascal Groß had achieved this before, against Union Berlin a year ago. Masterpiece. pic.twitter.com/QrdlD1Ukrb — OptaFranz (@OptaFranz) February 13, 2026

Втората част бе доста по-спокойна, като двата отбора се отчетоха с по един опасен удар на Феликс Нмеча и Шералдо Бекер, но вратарите се справиха добре. В 84-ата минута разгромът за гостите бе оформен окончателно. Пак Риерсон центрира от корнер, а в желанието си да изчисти топката Доминик Коор прати топката в собствената си мрежа – 4:0 за Дортмунд.