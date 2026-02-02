Шлотербек: Трябва да имаме амбицията да кажем на феновете, че искаме да сме шампиони

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек е наясно, че тимът трябва ясно да заяви амбиции за шампионска титла в Бундеслигата, след като намали разликата с водача във временното класиране Байерн (Мюнхен) на 6 точки.

"There are six points between us, Bayern are still coming to us. As BVB, we have to slowly start telling the fans: 'Yes, we want to be champions!' We want to go on the offensive now."



„Разликата между нас е 6 точки. Ние трябва полека да започнем да казваме на феновете „Да, искаме да бъдем шампиони!“. Трябва да имаме амбицията да кажем на феновете, че искаме да станем шампиони“, коментира Шлотербек, цитиран от интернет платформата DAZN.

„Ето защо аз, а и момчетата също, можем да кажем, че сега искаме да атакуваме върха. Спечелихме с малко късмет срещу Хайденхайм, но не ми пука. Такъв е футболът, а сега разликата е 6 точки. Може би в Байерн започват да мислят за това. Байерн играе срещу Хофенхайм следващата седмица, но ние очевидно трябва да продължим да събираме точки“, добави защитникът на Борусия (Дортмунд).

