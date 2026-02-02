Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Шлотербек: Трябва да имаме амбицията да кажем на феновете, че искаме да сме шампиони

Шлотербек: Трябва да имаме амбицията да кажем на феновете, че искаме да сме шампиони

  • 2 фев 2026 | 12:51
  • 304
  • 0

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек е наясно, че тимът трябва ясно да заяви амбиции за шампионска титла в Бундеслигата, след като намали разликата с водача във временното класиране Байерн (Мюнхен) на 6 точки.

„Разликата между нас е 6 точки. Ние трябва полека да започнем да казваме на феновете „Да, искаме да бъдем шампиони!“. Трябва да имаме амбицията да кажем на феновете, че искаме да станем шампиони“, коментира Шлотербек, цитиран от интернет платформата DAZN.

„Ето защо аз, а и момчетата също, можем да кажем, че сега искаме да атакуваме върха. Спечелихме с малко късмет срещу Хайденхайм, но не ми пука. Такъв е футболът, а сега разликата е 6 точки. Може би в Байерн започват да мислят за това. Байерн играе срещу Хофенхайм следващата седмица, но ние очевидно трябва да продължим да събираме точки“, добави защитникът на Борусия (Дортмунд).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 12:55
  • 33258
  • 8
Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

Бивш ас на Ботев (Пд) ще играе в Марсилия

  • 2 фев 2026 | 07:45
  • 6178
  • 0
Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

Спалети: Ювентус има потенциал да стане много силен отбор

  • 2 фев 2026 | 06:34
  • 2684
  • 1
Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

  • 2 фев 2026 | 06:08
  • 3382
  • 2
Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

Гуардиола: Играем на високо ниво, но ни липсва постоянство

  • 2 фев 2026 | 05:49
  • 2933
  • 0
Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

Киву: Нямам търпение трансферният прозорец да затвори

  • 2 фев 2026 | 05:22
  • 2642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 12:55
  • 33258
  • 8
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 13083
  • 5
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 15733
  • 10
Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 9644
  • 14
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 5799
  • 7
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 48102
  • 34