Критиките на звездите и тихият ужас на Либърти Медия

Преди началото на новия сезон във Формула 1 ставаме свидетели на малко очакван, но напълно възможен сценарий, който да се отрази негативно на развитието на световния шампионат.

От много време се говори за новите технически правила във Формула 1, повтарят се твърденията и клишетата от всички смени на правилата в последните десетилетия – че ще има изравняване на силите, че отборите и доставчиците ще получат шанс да наваксат ако са изостанали, че с новите правила новите участници ще влязат по-лесно в спорта и т.н. На теория това звучи страхотно, но в действителност почти никога не става така.

NINE teams boast race-winning experience in their 2026 driver line-up 😏



The Ferrari duo sit top for combined career victories... is this the year Lewis adds a win in red? 👀#F1 pic.twitter.com/Dh0lZ43zgS — Formula 1 (@F1) February 15, 2026

Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

И реалността се оказа доста по-сурова – проблематичен шейкдаун за част от популярните тимове, невъзможност да се определи реалното темпо и съотношението на силите в първия тест и още по-неприятното – поредица от критики срещу новите правила и новите автомобили. Като тези критики идват от най-големите звезди в спорта: Люис Хамилтън и Макс Верстапен.

Тук всъщност кошмарният сценарий за Либърти Медия, собственикът на търговските права на Формула 1, вече започва да се реализира. И за разлика от 2014 година, когато Бърни Екълстоун публично скастри Себастиан Фетел заради постоянния му хленч по адрес на задвижващите системи на Рено, сега Либърти Медия не може да си позволи да се оплаче от поведението на големите звезди на спорта.

И в Ред Бул се борят с твърде тежката нова кола

Защото шансът те да се окажат прави е много голям, а Формула 1 се напълни с инженерни фетиши, които обаче имат много спорна стойност по отношение на това състезанията да станат по-интересни и по-оспорвани. А ако тези промени не допринасят за това спортът да стане по-интересен и съответно да привлича повече фенове и да увеличават стойността на Формула 1, то от тях няма смисъл.

Хамилтън и Верстапен дадоха ясно да се разбере, че според тях новите болиди „не се усещат и нямат поведението“ на коли от Формула 1 и сравненията са интересни – те са като GP2 (предшественикът на Формула 2) или „Формула Е на стероиди“. Звездата на Ферари Шарл Леклер добави нещо, което определено няма да се хареса на феновете – изпреварванията с новите коли ще станат още по-трудни.

Естебан Окон отговори на критиките на шефа си Аяо Комацу

Все още няма убедително обяснение какъв е смисълът да се въвежда активна аеродинамика и да се премахне DRS-системата, както и да се търси сериозно увеличаване на скоростта на правите. Да не говорим за управлението на използването на енергията, което поставя пилотите пред трудни и нелогични изпитания, отбелязани от Джордж Ръсел от Мерцедес, който успешно ги сравни с ежедневното шофиране. И британецът обясни, че когато минаваш отнякъде на трета предавка с разумна скорост, поне в ежедневието не ти се налага да караш там на първа, за да си осигуриш повече енергия за следващата част от трасето. Фернандо Алонсо допълни тези обяснения с примерите, че сега новите коли са с 50 км/ч по-бавни в бързите завои в сравнение с миналата година. Испанецът каза, че и готвачът на Астън Мартин може да кара колата му в тези завои, а съвсем скоро очаквайте масовите сравнения с пилотирането, на което са способни бабите на повечето пилоти във Формула 1.

Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие

И според неофициална информация, шефовете на Либърти Медия са останали "много раздразнени" от тези коментари, които може би ще се засилят за втория тест в Бахрейн преди началото на сезона. Или пък ще има коригиране на тона, ще видим.

В най-лошия вариант за Либърти Медия сезон 2026 ще предложи доминация на един тим, скучни, неразбираеми и объркани състезания и към края на годината някои от големите звезди може да решат, че няма смисъл да чакат по-добър късмет или по-добре представяне на отбора, за който карат – Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо са отличен пример за това. Верстапен даде да се разбере, че ще остане във Формула 1 докато състезанията и колите му харесват, а в момента този елемент определено отсъства. И не са много спортовете, които могат лесно да понесат загубата на трима от действащите четирима световни шампиони, които продължават да се състезават. А това ще е много лоша новина за феновете и Формула 1.

Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages