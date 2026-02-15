Естебан Окон отговори на критиките на шефа си Аяо Комацу

Шефът на Хаас Аяо Комацу наскоро коментира разочароващата дебютна година на Естебан Окон с отбора през 2025, като призна, че е „очаквал повече“ от опитния френски пилот във Формула 1. Сега Естебан Окон отговори на откровената оценка за представянето му, направена от Комацу и призна, че не е изненадан да я чуе.

Миналата седмица Комацу каза, че в тима са очаквали повече от Оокон и уточни, че „никой не е доволен от спортните резултати на Естебан“ през 2025 година.

Шефът на Хаас: През 2025 очаквахме повече от Окон

Това се случи, след като Окон завърши на 15-о място в шампионата с 38 точки, три по-малко от съотборника си новобранец Оливър Беарман, който също така го надви в квалификациите със 17 на 11 (без да се броят техническите проблеми). Тази статистика не беше случайна, като се има предвид, че представянето на Окон беше непостоянно през цялата година, докато резултатите на Беарман непрекъснато се подобряваха, като връхната точка беше четвъртото му място в Мексико.

Поради това Окон прие критиката на Комацу, особено след като шефът му не хвърли цялата вина върху него и добави, че от Хаас не са успели да предоставят болид, с който 29-годишният пилот да се чувства комфортно.

Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

„Не беше изненада да видя коментарите на Аяо - каза Окон тази седмица. - Говорихме много през зимата и очевидно сезонът беше с възходи и падения за целия отбор. Не беше никак лесно. Но когато прочетете цялата статия, можете да видите, че отборът също пое отговорност – той каза, че вината е 50 на 50.“

Част от причината за неубедителното представяне на Окон беше недоволството му от поведението на болида VF-25, особено при спиране, и той смята, че тези проблеми са били специфични за него.

Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие

„Казвал съм го много пъти миналата година, в продължение на 12, 13, 14 състезания имах този проблем с блокиране на предните колела, тази нестабилност - добави той. - Това беше нещо много различно от случващото се с другата кола на тима. Не става въпрос за липса на увереност или просто за невъзможност да се адаптирам към стила на шофиране. Натискът върху спирачките беше сходен, условията при двата болида бяха еднакви – при мен имаше блокиране, от другата страна нямаше.“

Поради това французинът смята, че обратът в представянето му във финала на сезона е показал на какво все още е способен. Той изпитваше затруднения в петък, твърдейки, че се „чувства като новобранец“, преди промените в настройките да го изведат до третата квалификационна сесия, където надви Беарман и се изкачи с едно място, за да завърши седми.

Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо

„Така беше до петък в Абу Даби - коментира Окон проблемите си. - Каквото и да променихме в Абу Даби, няма да навлизам в подробности, защото това си е наша вътрешна работа, но каквото и да беше, изведнъж болидът се върна към живот. В петък бях на половин секунда от мястото, където трябваше да бъда, а в събота сутринта се представихме както трябва. Страхотна трета квалификация, завърших седми в състезанието, което беше нужно през целия сезон.

„Така че работим всички заедно, винаги се опитваме да дадем най-доброто от себе си. Има неща, които пропуснахме като отбор като цяло и които трябваше да направим по-добре. Очаквам всички да го направим тази година и, разбира се, да оставим миналата година зад гърба си.“

Според Хаджар представянето на Ред Бул надхвърля всички очаквания

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages