И в Ред Бул се борят с твърде тежката нова кола

Техническият директор на Ред Бул, Пиер Ваше, разкри, че RB22, подобно на много от другите нови болиди, има излишно тегло за сваляне преди началото на сезон 2026 във Формула 1. Ваше потвърди, че отборът се сблъсква с „някои предизвикателства с теглото“ на RB22 преди старта на новия сезон във Ф1.

Въпреки това, французинът бързо добави, че трудностите с достигането на минималното тегло, позволено от обновените технически правила, ще бъдат „проблем за всички“ по цялата стартова решетка.

За новия сезон ФИА намали минималното тегло на болидите от 798 кг на 768 кг, което постави сериозна инженерна задача пред отборите. Тъй като всеки допълнителен килограм означава добавено – и потенциално ненужно – време за обиколка, винаги се води битка с теглото, особено когато болидите са в начален етап на развитие.

„Както всички след зимата, и ние се опитваме да намалим теглото", обясни Ваше.

При последната голяма промяна в правилата преди сезон 2022, в Ред Бул първоначално установиха, че болидът им е с компрометиращо наднормено тегло. Въпреки това, той беше конкурентоспособен от самото начало, но след като отборът успя да свали излишния „товар“, той доминираше на пистата, а Макс Верстапен с лекота спечели втората си световна титла при пилотите.

„Имаме някои предизвикателства с теглото – такъв е случаят с всички. Може би някои са се справили по-добре от нас, но от наша страна ще трябва да намерим откъде да свалим тегло от колата. Но нашата философия винаги е да се опитаме да направим колата по-бърза, а не просто да е на лимита на теглото или нещо подобно. Но сме в по-добра позиция, отколкото през 2022", обясни Ваше.

