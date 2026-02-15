Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие

Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие

  • 15 фев 2026 | 17:17
  • 749
  • 0

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри призова ФИА да реформира някои от правилата за сезон 2026 във Формула 1, като твърди, че пускането на 22 от новите болиди на пистата е „рецепта за бедствие“.

След първия тест в Бахрейн няколко пилоти изразиха притеснения както по отношение на представянето, така и на безопасността, свързани с новите регулации. Те предвиждат болиди с по-непредсказуема аеродинамика и силна зависимост от възстановяването на енергия поради разпределението 50/50 между електрическа мощност и двигател с вътрешно горене.

Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо
Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо

Коментарите на Пиастри идват на фона на изявлението на шефа на Макларън Андреа Стела, който също определи като „наложително“ ФИА да обърне внимание на стартовете на състезанията и изпреварванията. Той изрази надежда, че на срещата на Комисията за Формула 1 следващата седмица може да бъде постигнат „компромис“.

В разговор с медии Пиастри сподели своите опасения относно новите правила, след като журналист отбеляза, че не изглежда особено очарован от преживяното по време на теста в Бахрейн.

Според Хаджар представянето на Ред Бул надхвърля всички очаквания
Според Хаджар представянето на Ред Бул надхвърля всички очаквания

„Мисля, че просто е сложно. Има много неща, които никога досега не сме правили, и те са предизвикателство по своята същност, защото някои от тях не са много инстинктивни, особено когато си карал по определен начин през последните 15 години“, отговори Пиастри.

„Доста е трудно да се отучиш от някои от тези неща, особено когато става въпрос за връщане на газта на правите или подобни действия, които като пилот никога не искаш да правиш в нито един момент.“

Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън
Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

„В крайна сметка това са по-бавни коли с по-малко притискаща сила и вероятно повече мощност на излизане от завоите, така че те винаги ще се усещат трудни и коварни за управление. Този аспект е едно на ръка, а освен него има и всички нови елементи, които се нуждаят от реформа“, добави той.

Пиастри също така заяви, че удължените тестове за 2026 са необходими не само от гледна точка на представянето, но и от „гранична гледна точка на безопасността“. Той повтори коментарите на Стела относно стартовете и изпреварванията, когато беше попитан за конкретните си притеснения.

Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила
Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

„Мисля, че стартовете са може би най-очевидният проблем за момента. Изпреварването, знаете, винаги ще бъде трудно за управление, докато не проведем реално състезание. Също така е въпрос дали ще използваме режима за правите в началото, или не, защото според мен група от 22 коли с няколкостотин точки по-малко притискаща сила звучи като рецепта за бедствие.“

Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното
Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

  • 15 фев 2026 | 14:32
  • 759
  • 0
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

  • 15 фев 2026 | 14:22
  • 1704
  • 0
Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

  • 15 фев 2026 | 12:37
  • 1973
  • 0
Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

  • 15 фев 2026 | 12:25
  • 1192
  • 0
Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

  • 15 фев 2026 | 12:05
  • 1854
  • 0
Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

  • 15 фев 2026 | 10:51
  • 12389
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

  • 15 фев 2026 | 18:16
  • 59363
  • 219
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 28148
  • 18
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 48794
  • 191
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 5119
  • 2
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 41286
  • 71
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 18101
  • 10