Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

  • 15 фев 2026 | 17:46
  • 359
  • 0

Преди появата на новия автомобил на Уилямс за сезон 2026 във Формула 1 имаше упорити слухове, че в британския тим не могат да се справят с високото тегло на новата кола. След това дойдоха проблемите с краштеста и обясненията, че те са били решени чрез усилване на кокпита, отново с цената на по-високото тегло.

При представянето на FW48 от Уилямс заявиха, че новата им кола е само с 4 килограма по-тежка от заложения минимум – 772 срещу 768 килограма. И мнозина приеха на доверие официалната информация от британския тим.

Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие
Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие

Но сега испанският вестник Marca анализира представянето на Карлос Сайнц и Алекс Албон на теста в Бахрейн, където двамата записаха 422 обиколки или 2284 километра. Но най-бързата обиколка на FW48 беше с над 3 секунди по-слаба от най-добрия тур на лидера Андреа Кими Антонели.

Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо
Макларън: Мерцедес и Ферари са по-бързи от нас в състезателно темпо

Според експертите на Marca тази разлика във времето отговаря на 20 килограма по-голямо тегло на колата. За една обиколка в състезателно темпо пилотите ще губят между 0,6 и 0,7 секунди спрямо най-бързите или около 40 секунди за цялото състезание в Барселона.

Няколко независими източници потвърдиха, че допълнителното тегло се дължи наистина на подсилването на корпуса, за да може FW48 да се справи със задължителния краштест.

Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното
Уилямс и Макларън с най-много обиколки в Бахрейн, Астън Мартин в дъното
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

  • 15 фев 2026 | 14:32
  • 761
  • 0
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

  • 15 фев 2026 | 14:22
  • 1704
  • 0
Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

Алонсо търси надежда във възраждането на Макларън

  • 15 фев 2026 | 12:37
  • 1979
  • 0
Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

Култард защити острите критики на Верстапен и Хамилтън по адрес на новите правила

  • 15 фев 2026 | 12:25
  • 1193
  • 0
Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

Арвид Линдблад на уроци при шампиона във Формула Е

  • 15 фев 2026 | 12:05
  • 1854
  • 0
Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

Формула 1 не послуша Ферари и сега Скудерията може да има предимство

  • 15 фев 2026 | 10:51
  • 12393
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

  • 15 фев 2026 | 18:16
  • 59944
  • 219
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 186
  • 0
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 28295
  • 18
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 48874
  • 191
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 5165
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 18112
  • 10