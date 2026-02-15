Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

Преди появата на новия автомобил на Уилямс за сезон 2026 във Формула 1 имаше упорити слухове, че в британския тим не могат да се справят с високото тегло на новата кола. След това дойдоха проблемите с краштеста и обясненията, че те са били решени чрез усилване на кокпита, отново с цената на по-високото тегло.

При представянето на FW48 от Уилямс заявиха, че новата им кола е само с 4 килограма по-тежка от заложения минимум – 772 срещу 768 килограма. И мнозина приеха на доверие официалната информация от британския тим.

Но сега испанският вестник Marca анализира представянето на Карлос Сайнц и Алекс Албон на теста в Бахрейн, където двамата записаха 422 обиколки или 2284 километра. Но най-бързата обиколка на FW48 беше с над 3 секунди по-слаба от най-добрия тур на лидера Андреа Кими Антонели.

Според експертите на Marca тази разлика във времето отговаря на 20 килограма по-голямо тегло на колата. За една обиколка в състезателно темпо пилотите ще губят между 0,6 и 0,7 секунди спрямо най-бързите или около 40 секунди за цялото състезание в Барселона.

Няколко независими източници потвърдиха, че допълнителното тегло се дължи наистина на подсилването на корпуса, за да може FW48 да се справи със задължителния краштест.

Снимки: Gettyimages