Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази несъгласието си със своя колега начело на Наполи Антонио Конте, че има твърде много мачове в програмата на отборите, изтъквайки ползата от участието в турнирите за националните купи и в състезанията в Европа. Той също така коментира дали звездите в атаката на “вълците” Матиас Соуле и Пауло Дибала ще могат да играят в дербито срещу италианския шампион.

“Ще видим за Соуле и Дибала днес. Соуле имаше по-трудна седмица, докато Дибала тренира, но не е на 100%. В сравнение с началото на сезона, несъмнено сме израснали, въпреки че се намираме в извънредна ситуация заради контузиите, също както и други отбори. Това е проблем, който ни притеснява, като сме убедени, че сме конкурентоспособни, когато всички са на разположение. Ще трябва да намерим друг отговор на тези въпроси срещу Наполи. Това са важни мачове, все пак са преки сблъсъци и имат по-голяма тежест от останалите двубои, но всички срещи носят по три точки. ”Квотата” за Шампионската лига не се променя от година на година. Ако загубиш два мача, но спечелиш всички останали, нищо не се променя. Но въпреки това има важни мачове по отношение на умението да преодоляваме определени тимове и да се чувстваме като по-добри.

Винаги сме мислели за нашия път. И през този сезон имаше различни периоди. Интер доста израсна, както и други отбори като Ювентус и Милан. Наполи също имаше страхотни периоди, но сега изпитва малко трудности заради контузии също като нас. Фактът е, че след 24 мача сме в челото заедно с всички останали. Също така да не забравяме Комо и Аталанта, които имат голям прогрес. Така е в първенството, резултатите се постигат точка след точка. Не се притеснявам, че ще имаме мачове и в Лига Европа. Когато играехме през три дни през октомври и ноември, лазаретът ни беше празен и съставът беше добре. Сега обаче имаме доста проблеми в атака. Преди пък всички затруднения бяха в защита, така че е досадно. Не мисля, че това е свързано с броя на мачовете. Когато играехме много, бяхме напълно наред. Така че това е случайно и е трудно да се обяснят три-четири контузии в една зона, особено някои доста специфични контузии, които имаме в момента.

🎙️Gasperini: ”Both Kone and Hermoso will be back next week.” pic.twitter.com/PiSS2w0log — Roma Xtra (@Romanistavero21) February 14, 2026

Единственият, който има мускулна умора, е Ману Коне, но той и Марио Ермосо, който получи силен удар в крака, би трябвало да се завърнат следващата седмица. Дали Браян Сарагоса е готов за дебют като титуляр? Той определено се приспособява все по-добре с времето. Тук е от 16 дни и се подобрява по отношение на кондицията и познанията. Все още му трябва малко време, за да пробие, но ще го направи с игра и тренировки. Оплакванията на Конте за натоварената програма? Не искам да създавам полемика и уважавам мнението на всекиго. От моя опит мога да ви кажа, че участието за Купата на Италия ми е помогнало. Разбира се, има риск от контузии. Повечето травми се получават в мачове, а в тренировките - почти никога, така че това е риск. Въпреки това на мен лично това ми е помагало, особено международните мачове. Играчите се изправят пред различни начини на игра, като винаги бих предпочел да играя за купите, най-вече в Шампионската лига”, коментира Гасперини на днешната си пресконференция.

