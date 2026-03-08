Специалния и Бенфика с последен шанс срещу Порто този сезон

Бенфика и Порто излизат в изключително важно издание на вечното дерби на португалския футбол. Двубоят е в днешния 8-и март (неделя) от 20:00 часа на стадион "Луж".

Специалния не превзе "До Драгао", но стигна до равен в дербито и заплете много сериозно интригата в Португалия

Девет кръга преди края "орлите" изостават от "драконите" със седем точки и евентуална загуба би изхвърлила Жозе Моуриньо и компания от битката за титлата.

Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

Порто пък има златна възможност да се откъсне на върха с шест точки, след като другият от преследвачите Спортинг (Лисабон) вчера изпусна победата срещу Брага буквално в последните секунди на двубоя.

Спортинг пропусна златна възможност да притисне Порто

Бенфика идва с добра серия от три победи в последните си пет мача, като записа успехи срещу Жил Висенте (2:1 на 02.03.2026), АФС (3:0 на 21.02.2026) и Санта Клара (2:1 на 13.02.2026). Единствените загуби на "орлите" дойдоха в Шампионската лига срещу Реал Мадрид - с 1:2 на 25.02.2026 и с 0:1 на 17.02.2026. Порто също показва стабилна форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет срещи. "Драконите" загубиха от Спортинг (Лисабон) с 0:1 в Купата на Португалия на 03.03.2026, но преди това записаха победи срещу Арука (3:1 на 27.02.2026), Рио Аве (1:0 на 22.02.2026) и Насионал (1:0 на 15.02.2026), както и равенство 1:1 със Спортинг (Лисабон) в първенството на 09.02.2026.

В последните пет срещи между двата отбора се наблюдава интересен баланс. Бенфика има две победи, Порто също има две, а един мач завърши наравно. Последната среща между тях се състоя на 14 януари 2026 г. в турнира за Купата на Португалия, когато Порто победи с 1:0. В първия полусезон на настоящото първенство двата отбора не успяха да се победят, завършвайки 0:0 на 5 октомври 2025 г. Предишният сезон беше доминиран от Бенфика с две категорични победи - 4:1 като гост на 6 април 2025 г. и 4:1 като домакин на 10 ноември 2024 г. Най-убедителната победа в последните пет мача обаче принадлежи на Порто, които разгромиха Бенфика с 5:0 на 3 март 2024 г.