Киву: Тежестта от липсата на победа срещу голям отбор се усещаше

Кристиан Киву призна, че слабата статистика на Интер в големите мачове е тежала на "неразурите" преди вчерашната победа на отбора срещу Ювентус с 3:2 в срещата от 25-ия кръг на италианската Серия А. Все пак дори в този двубой успехът висеше на косъм, тъй като победният гол падна непосредствено преди края на редовното време.

„Искахме да се съсредоточим повече върху представянето, отколкото върху резултатите този сезон, но както постоянно ми напомняха, Интер не беше побеждавал голям клуб в Серия А през последните две години, а момчетата усещаха този натиск. Със сърце и характер направихме необходимото, за да вземем победата. Ще запомня решителността и желанието винаги да нанасяме щети на отбор, който създава проблеми на всеки съперник, откакто Лучано Спалети пристигна. Те са впечатляващ тим, както колективно, така и индивидуално“, заяви Киву след последния съдийски сигнал.

От Ювентус пък бяха ядосани от съдийството на мача заради червения картон на Калюлю, а старши треньорът Лучано Спалети отказа да говори пред медиите. Киву от своя страна е известен сред наставниците на Ботуша с това, че рядко коментира решенията на реферите, като този път птоговори за конкретната ситуация без да изпада в крайности.

„Мисля, че има леко докосване, но все пак е докосване. Когато съм се сблъсквал с подобни ситуации в Шампионската лига, съм казвал на играчите си да не се поставят в положение, в което да принуждават съдията да вземе решение“, отбеляза Киву.

Относно това визираше изключително леката и решаваща дузпа, отсъдена в полза на Ливърпул при победата на мърсисайци срещу неговия тим, когато се срещнаха този сезон в основната схема на "турнира на богатите".

„Дори и да е леко, а трябва да признаем, че е леко докосване, моят играч все пак го е усетил и е тичал с пълна скорост. Калулу е опитен играч и би трябвало да знае, че в тези ситуации държиш ръцете си прибрани“, добави Киву.

Междувременно наставникът на миланци направи ключова рокада, заменяйки Бастони, който в хода на дубоя вече си беше изкарал жълт картон и можеше да бъде изгонен за симулация.

„Смених Бастони, защото се страхувах от Консейсао, но като видях, че след това Консейсао беше сменен, щях да го оставя на терена. Ако имам жълт картон, не слагам ръцете си върху съперник, особено при контраатака, когато той ме е изпреварил“, каза още Киву.

След тази победа Интер продължава да бъде едноличен лидер в класирането с убедителна преднина от осем точки пред втория Милан, но и с мач повече спремо градския съперник.

„Надявам се, че тазвечершният мач е повратната точка за менталния и дори физическия блокаж, който този отбор има. Не ми хареса представянето, нямахме нито краката, нито остротата да направим това, което бяхме подготвили, или да играем нашия футбол. В крайна сметка приемам победата и се опитвах да им кажа, че са победили в Дортмунд. Тази вечер се усещаше безпокойството на отбор, който не беше успявал да спечели голям мач от две години, това им тежеше. Трябва да отдадем заслуженото и на Juventus, които ни създадоха проблеми с движението си, качеството си и стила на игра, предложен от Спалети. Те са в добра форма и дори с 10 души успяха да изравнят. Когато поведохме с 2:1, трябваше да контролираме ситуацията по-добре, страхът се прокрадна, но се радвам, че натиснахме до края за победата и я спечелихме със страхотен гол на Желински“, завърши Киву.