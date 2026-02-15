Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Тежестта от липсата на победа срещу голям отбор се усещаше

Киву: Тежестта от липсата на победа срещу голям отбор се усещаше

  • 15 фев 2026 | 05:24
  • 197
  • 0

Кристиан Киву призна, че слабата статистика на Интер в големите мачове е тежала на "неразурите" преди вчерашната победа на отбора срещу Ювентус с 3:2 в срещата от 25-ия кръг на италианската Серия А. Все пак дори в този двубой успехът висеше на косъм, тъй като победният гол падна непосредствено преди края на редовното време.

„Искахме да се съсредоточим повече върху представянето, отколкото върху резултатите този сезон, но както постоянно ми напомняха, Интер не беше побеждавал голям клуб в Серия А през последните две години, а момчетата усещаха този натиск. Със сърце и характер направихме необходимото, за да вземем победата. Ще запомня решителността и желанието винаги да нанасяме щети на отбор, който създава проблеми на всеки съперник, откакто Лучано Спалети пристигна. Те са впечатляващ тим, както колективно, така и индивидуално“, заяви Киву след последния съдийски сигнал.

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

От Ювентус пък бяха ядосани от съдийството на мача заради червения картон на Калюлю, а старши треньорът Лучано Спалети отказа да говори пред медиите. Киву от своя страна е известен сред наставниците на Ботуша с това, че рядко коментира решенията на реферите, като този път птоговори за конкретната ситуация без да изпада в крайности.

„Мисля, че има леко докосване, но все пак е докосване. Когато съм се сблъсквал с подобни ситуации в Шампионската лига, съм казвал на играчите си да не се поставят в положение, в което да принуждават съдията да вземе решение“, отбеляза Киву.

Относно това визираше изключително леката и решаваща дузпа, отсъдена в полза на Ливърпул при победата на мърсисайци срещу неговия тим, когато се срещнаха този сезон в основната схема на "турнира на богатите".

„Дори и да е леко, а трябва да признаем, че е леко докосване, моят играч все пак го е усетил и е тичал с пълна скорост. Калулу е опитен играч и би трябвало да знае, че в тези ситуации държиш ръцете си прибрани“, добави Киву.

Междувременно наставникът на миланци направи ключова рокада, заменяйки Бастони, който в хода на дубоя вече си беше изкарал жълт картон и можеше да бъде изгонен за симулация.

„Смених Бастони, защото се страхувах от Консейсао, но като видях, че след това Консейсао беше сменен, щях да го оставя на терена. Ако имам жълт картон, не слагам ръцете си върху съперник, особено при контраатака, когато той ме е изпреварил“, каза още Киву.

След тази победа Интер продължава да бъде едноличен лидер в класирането с убедителна преднина от осем точки пред втория Милан, но и с мач повече спремо градския съперник.

„Надявам се, че тазвечершният мач е повратната точка за менталния и дори физическия блокаж, който този отбор има. Не ми хареса представянето, нямахме нито краката, нито остротата да направим това, което бяхме подготвили, или да играем нашия футбол. В крайна сметка приемам победата и се опитвах да им кажа, че са победили в Дортмунд. Тази вечер се усещаше безпокойството на отбор, който не беше успявал да спечели голям мач от две години, това им тежеше. Трябва да отдадем заслуженото и на Juventus, които ни създадоха проблеми с движението си, качеството си и стила на игра, предложен от Спалети. Те са в добра форма и дори с 10 души успяха да изравнят. Когато поведохме с 2:1, трябваше да контролираме ситуацията по-добре, страхът се прокрадна, но се радвам, че натиснахме до края за победата и я спечелихме със страхотен гол на Желински“, завърши Киву.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ланс отново е лидер след разгромна победа

Ланс отново е лидер след разгромна победа

  • 15 фев 2026 | 00:16
  • 1656
  • 0
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 14040
  • 181
Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп

Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:55
  • 8973
  • 1
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:54
  • 10145
  • 5
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 15631
  • 88
Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

  • 14 фев 2026 | 23:40
  • 997
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 94248
  • 724
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 39755
  • 30
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 19883
  • 25
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 15631
  • 88
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 14040
  • 181
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:54
  • 10145
  • 5