Росиниър: Такива мачове са много трудни

Лиъм Росиниър коментира драматичната победа над Рексъм с 4:2 в осминафиналите на ФА Къп. Двубоят завърши 2:2 в редовното време и “сините” бяха принудени да се доберат до следващата фаза след продължения.

“Затова ФА Къп е толкова специален турнир. Мисля, че играчите бяха фантастични. Страхотни в енергията си, в начина, по който натискаха и играеха. Трябваше да играем на наистина, наистина високо ниво. Бяхме тласнати напред от наистина добър отбор до самия край. В мачове като този трябва да покажеш и характер”, започна Росиниър.

Мениджърът говори и за това какво трябва да промени неговият отбор.

“Честно казано, нищо ново. Губехме с 1:0 в началото срещу Астън Вила. Губехме с 2:0 на полувремето срещу Уест Хам. Трябва да намерим начин да избегнем тези ситуации, но това, което играчите показват – независимо кой е на терена – е страхотен дух, вяра и воля за победа. И това е, от което ще се нуждаем до края на сезона”, каза Росиниър.

Наставникът на лондончани говори и за предоставянето на Алехандро Гарначо, който вкара третият гол за отбора.

„Мисля, че е в добра форма в момента. Алехандро е в страхотна форма. Головете му, енергията му през 120-те минути бяха феноменални, като се има предвид, че изигра всичките 90 минути в сряда. Той е в много добра форма и е страхотно да се види това в такъв важен етап от сезона“, каза още Росиниър.

В срещата имаше и две решения, повлияни от ВАР, за което мениджърът бе запитан.

„Според мен и двете решения бяха правилни. Разбирам, че може да е досадно. Всяко опасно нарушение си е опасно нарушение и ако е засада, е засада. Няма значение колко малка е разликата. Имахме нужда от малко късмет днес, защото Рексъм игра наистина добре“, добави Росиниър.

Накрая специалистът посочи и кои липси вижда в играта на своите футболисти.

„Същото се случи и срещу Кристъл Палас преди около шест седмици, когато пристигнах за първи път. Играхме много добре, когато водехме с 3:0. Имаме контрол, но трябва да се научим да управляваме играта по-добре. Но в мачовете за Купата, когато има много емоции, това си личи на терена. Такива мачове са много трудни. Няма да сме единственият отбор от Висшата лига на този етап, който се е затруднил срещу противник от по-ниската дивизия. Трябва да намерим решение. Но ако се замислите, 15 мача и 10 победи не изглеждат толкова зле. Трябва да продължим да работим. Трябва да се възстановим. Имаме голям мач в сряда и трябва да започнем да се подготвяме за него“, завърши Росиниър.