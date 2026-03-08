Популярни
Хърватският стрелец утре при Левски

  8 март 2026
Хърватският нападател Марко Дуганджич ще пристигне утре при Левски и ще наблюдава шампионатния мач на "сините" срещу Локомотив (Пловдив), разбра Sportal.bg. Очаква се във вторник 31-годишният футболист да премине медицинските изследвания и да подпише с клуба от "Герена". Той вече е имал разговор с наставника Хулио Веласкес, който ще подсили тима си със стрелеца до края на сезона.

В случай, че "сините" успеят да станат шампиони, договорът на Марко Дуганджич ще бъде продължен. Интересно е, че лидерът в efbet Лига е искал хърватина още по време на зимната пауза, но тогава бившият футболист на Осиек, Ботошани, ЧФР Клуж, Рапид (Букурещ) и Сеул е отклонил предложението, чакайки по-изгодна оферта от чужбина.

