Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"

Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"

  • 15 фев 2026 | 21:19
  • 388
  • 0

В предпоследния етап на рали "Швеция" Есапека Лапи се отказа от петата си позиция в полза на съотборника си в Хюндай Адриен Фурмо, но решението е било изцяло негово. Финландецът, който се завърна в WRC след 16-месечна пауза, но беше най-бързият пилот на Хюндай в снежната надпревара, загуби 12,5 секунди и това позволи на Фурмо да мине пред него.

Още с появата на първите междинни времена стана ясно, че нещо не е наред. Тревожният сигнал не беше, че Есапека Лапи губи време спрямо Адриен Фурмо, а колко много време губи. Разликата беше твърде голяма, за да бъде нещо друго освен тактически ход.

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Едно много важно уточнение - през 2026 Лапи, заедно с Хейдън Падън и Дани Сордо, кара третата кола на тима с ограничена програма, а Фурмо и Тиери Нювил са с пълна програма и се борят за световната титла.

Дали това е била отборна заповед? Донякъде. На Лапи не му е било наредено изрично, а по-скоро сам е преценил, че това е най-правилният ход.

Елфин Еванс: Облекчен съм, че отново спечелихме
Елфин Еванс: Облекчен съм, че отново спечелихме

„Е, ако трябва да съм честен, имахме известна дискусия - обясни Лапи пред Dirtfish. - И тогава взех самостоятелно решение, че е справедливо. Аз нямам нужда от тези точки, но той има. Добре, Тиери също може би има нужда от повече точки, но той беше толкова далеч, че... да, щеше да е странно да правим такава размяна. Но да, аз лично взех това решение да играя отборно.“

Спортният директор на Хюндай Андрю Уитли похвали Лапи и коментира страхотното му завръщане в световния шампионат.

Кацута: Не съм доволен, можех да се представя по-добре
Кацута: Не съм доволен, можех да се представя по-добре

„Смятам, че ако колата ни беше по-бърза с една трета от секундата на километър, той щеше да се бори за подиума - заяви Уитли. - Есапека свърши фантастична работа, стартира с тази кола с ограничени тестове, направи точно каквото се изискваше, разбра какво е нужно, нямаше и драскотина по автомобила, даде добра обратна връзка на отбора, помогна ни с подготовката за студеното време, а навигаторката му Ени Малконен се усмихваше всеки път, когато я погледнеш. Беше глътка свеж въздух за отбора.

„И това е страхотно. Мисля, че това, което виждаме от Лапи, е точно позицията, в която той иска да бъде. Той не иска да се бори за шампионат всеки уикенд. Иска да идва и да се наслаждава на карането си, да чувства, че може да допринесе положително за отбора, а след това да се прибере у дома и да се върне след няколко седмици."

Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“
Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“
Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

И в Ред Бул се борят с твърде тежката нова кола

И в Ред Бул се борят с твърде тежката нова кола

  • 15 фев 2026 | 21:04
  • 889
  • 0
Естебан Окон отговори на критиките на шефа си Аяо Комацу

Естебан Окон отговори на критиките на шефа си Аяо Комацу

  • 15 фев 2026 | 20:28
  • 482
  • 1
Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“

Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“

  • 15 фев 2026 | 18:44
  • 703
  • 0
Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная

Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная

  • 15 фев 2026 | 18:22
  • 1327
  • 0
Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

Болидът на Уилямс е с 20 килограма по-тежък?

  • 15 фев 2026 | 17:46
  • 816
  • 0
Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие

Оскар Пиастри сравни новите правила с бедствие

  • 15 фев 2026 | 17:17
  • 1652
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 104052
  • 451
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 45260
  • 25
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 46773
  • 22
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 5773
  • 16
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 58988
  • 215
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 12990
  • 10