Лапи сам е решил да пропусне Фурмо пред себе си в рали "Швеция"

В предпоследния етап на рали "Швеция" Есапека Лапи се отказа от петата си позиция в полза на съотборника си в Хюндай Адриен Фурмо, но решението е било изцяло негово. Финландецът, който се завърна в WRC след 16-месечна пауза, но беше най-бързият пилот на Хюндай в снежната надпревара, загуби 12,5 секунди и това позволи на Фурмо да мине пред него.

Още с появата на първите междинни времена стана ясно, че нещо не е наред. Тревожният сигнал не беше, че Есапека Лапи губи време спрямо Адриен Фурмо, а колко много време губи. Разликата беше твърде голяма, за да бъде нещо друго освен тактически ход.

Едно много важно уточнение - през 2026 Лапи, заедно с Хейдън Падън и Дани Сордо, кара третата кола на тима с ограничена програма, а Фурмо и Тиери Нювил са с пълна програма и се борят за световната титла.

Дали това е била отборна заповед? Донякъде. На Лапи не му е било наредено изрично, а по-скоро сам е преценил, че това е най-правилният ход.

„Е, ако трябва да съм честен, имахме известна дискусия - обясни Лапи пред Dirtfish. - И тогава взех самостоятелно решение, че е справедливо. Аз нямам нужда от тези точки, но той има. Добре, Тиери също може би има нужда от повече точки, но той беше толкова далеч, че... да, щеше да е странно да правим такава размяна. Но да, аз лично взех това решение да играя отборно.“

Спортният директор на Хюндай Андрю Уитли похвали Лапи и коментира страхотното му завръщане в световния шампионат.

„Смятам, че ако колата ни беше по-бърза с една трета от секундата на километър, той щеше да се бори за подиума - заяви Уитли. - Есапека свърши фантастична работа, стартира с тази кола с ограничени тестове, направи точно каквото се изискваше, разбра какво е нужно, нямаше и драскотина по автомобила, даде добра обратна връзка на отбора, помогна ни с подготовката за студеното време, а навигаторката му Ени Малконен се усмихваше всеки път, когато я погледнеш. Беше глътка свеж въздух за отбора.

„И това е страхотно. Мисля, че това, което виждаме от Лапи, е точно позицията, в която той иска да бъде. Той не иска да се бори за шампионат всеки уикенд. Иска да идва и да се наслаждава на карането си, да чувства, че може да допринесе положително за отбора, а след това да се прибере у дома и да се върне след няколко седмици."

Снимки: Imago