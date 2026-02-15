Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

  • 15 фев 2026 | 14:32
  • 334
  • 0

С втората си поредна победа в рали „Швеция“ Елфин Еванс оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след първите два от общо 14 кръг за сезон 2026.

Уелският пилот на Тойота е лидер с общо 60 точки и води с 13 пред своя съотборник Оливър Солберг, който след победата си в Монте Карло завърши едва четвърти пред родна публика в Умео. Трети с 30 пункта след второто си място в Швеция е още един пилот на Тойота – Такамото Кацута, който има аванс от само две точки пред първия от пилотите на Хюндай – Адриен Фурмо.

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Класиране при пилотите в WRC след рали „Швеция“:

  1. Елфин Еванс – 60 точки

  2. Оливър Солберг – 47

  3. Такамото Кацута – 30

  4. Адриен Фурмо – 28

  5. Тиери Нювил – 21

  6. Себастиен Ожие* – 18

  7. Сами Паяри – 17

  8. Есапека Лапи* – 9

  9. Лео Росел** – 8

  10. Йоан Росел** – 6

  11. Роберто Дапра** – 4

  12. Джон Армстронг – 4

  13. Артур Пеламор** – 2

  14. Джошуа Макърлийн – 2

  15. Матео Фонтана*** – 2

  16. Ерик Камий** – 1

  17. Роопе Корхонен** – 1

  18. Ромет Юргенсон** – 0

  19. Грегоар Мюнстер* – 0

  20. Хейдън Падън* – 0

  21. Лоренцо Бертели* – 0

  22. Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда

Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда

  • 14 фев 2026 | 21:38
  • 2555
  • 0
Еванс води в рали "Швеция", Паяри настига Кацута в топ 3

Еванс води в рали "Швеция", Паяри настига Кацута в топ 3

  • 14 фев 2026 | 20:28
  • 1034
  • 0
Верстапен: Може би ще трябва да спираме по средата на правата

Верстапен: Може би ще трябва да спираме по средата на правата

  • 14 фев 2026 | 19:58
  • 3289
  • 0
Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

Защо новите коли минават през бързите завои с 50 км/ч по-ниска скорост?

  • 14 фев 2026 | 15:50
  • 1959
  • 0
Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

Във Ферари решиха дали ще протестират срещу мотора на Мерцедес

  • 14 фев 2026 | 15:25
  • 2439
  • 0
Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

Тото Волф коментира катастрофата на Антонели със служебната кола

  • 14 фев 2026 | 15:03
  • 1621
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Берое, греда за домакините

Лудогорец 0:0 Берое, греда за домакините

  • 15 фев 2026 | 14:30
  • 9338
  • 39
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 26527
  • 61
Започна пролетният полусезон във Втора лига - паднаха първите голове

Започна пролетният полусезон във Втора лига - паднаха първите голове

  • 15 фев 2026 | 15:20
  • 16303
  • 8
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 19557
  • 4
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Клаебо грабна рекордно 9-то олимпийско злато

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Клаебо грабна рекордно 9-то олимпийско злато

  • 15 фев 2026 | 14:55
  • 13059
  • 10
Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

  • 15 фев 2026 | 13:06
  • 20875
  • 10