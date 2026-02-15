Класиране при пилотите в WRC след рали "Швеция"

С втората си поредна победа в рали „Швеция“ Елфин Еванс оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след първите два от общо 14 кръг за сезон 2026.

Уелският пилот на Тойота е лидер с общо 60 точки и води с 13 пред своя съотборник Оливър Солберг, който след победата си в Монте Карло завърши едва четвърти пред родна публика в Умео. Трети с 30 пункта след второто си място в Швеция е още един пилот на Тойота – Такамото Кацута, който има аванс от само две точки пред първия от пилотите на Хюндай – Адриен Фурмо.

Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC

Класиране при пилотите в WRC след рали „Швеция“:

Елфин Еванс – 60 точки Оливър Солберг – 47 Такамото Кацута – 30 Адриен Фурмо – 28 Тиери Нювил – 21 Себастиен Ожие* – 18 Сами Паяри – 17 Есапека Лапи* – 9 Лео Росел** – 8 Йоан Росел** – 6 Роберто Дапра** – 4 Джон Армстронг – 4 Артур Пеламор** – 2 Джошуа Макърлийн – 2 Матео Фонтана*** – 2 Ерик Камий** – 1 Роопе Корхонен** – 1 Ромет Юргенсон** – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Хейдън Падън* – 0 Лоренцо Бертели* – 0 Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg