С втората си поредна победа в рали „Швеция“ Елфин Еванс оглави генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след първите два от общо 14 кръг за сезон 2026.
Уелският пилот на Тойота е лидер с общо 60 точки и води с 13 пред своя съотборник Оливър Солберг, който след победата си в Монте Карло завърши едва четвърти пред родна публика в Умео. Трети с 30 пункта след второто си място в Швеция е още един пилот на Тойота – Такамото Кацута, който има аванс от само две точки пред първия от пилотите на Хюндай – Адриен Фурмо.
Втора поредна победа в Швеция изведе Елфин Еванс на върха в WRC
Класиране при пилотите в WRC след рали „Швеция“:
Елфин Еванс – 60 точки
Оливър Солберг – 47
Такамото Кацута – 30
Адриен Фурмо – 28
Тиери Нювил – 21
Себастиен Ожие* – 18
Сами Паяри – 17
Есапека Лапи* – 9
Лео Росел** – 8
Йоан Росел** – 6
Роберто Дапра** – 4
Джон Армстронг – 4
Артур Пеламор** – 2
Джошуа Макърлийн – 2
Матео Фонтана*** – 2
Ерик Камий** – 1
Роопе Корхонен** – 1
Ромет Юргенсон** – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Хейдън Падън* – 0
Лоренцо Бертели* – 0
Мартинс Сескс* – 0
*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
