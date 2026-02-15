Оливър Солберг: Не заслужавах повече от четвърто място в рали „Швеция“

Победителят в рали "Монте Карло" Оливър Солберг заяви, че не е заслужавал повече от четвъртото място в рали „Швеция“, като призна, че е бил изненадан от трудностите в това да стартира пръв по отсечките в петък.

Солберг пристигна в Швеция в отлично настроение след сензационната му победа в Монте Карло миналия месец. Това повиши очакванията към него преди домашното му състезание, което той е печелил три пъти в категорията WRC2. Този уикенд на Оливър за първи път му се наложи да чисти пътя за своите съперници - ролята, която получава лидерът в световния шампионат.

Надпреварата започна добре за 24-годишния пилот, който спечели първия етап в четвъртък. Напредъкът му обаче беше спрян от излизане извън пътя в третия етап, от което той имаше огромен късмет да се измъкне. Загубата на 30 секунди смъкна пилота на Тойота до шесто място в общото класиране в петък вечер.

До финала Солберг успя да се изкачи до четвърта позиция, но така и не намери увереността и усещането да атакува до краен предел по заснежените етапи. Въпреки това шведът си тръгна от състезанието със 17 точки и вече е на 13 точки зад победителя в рали „Швеция“ и негов съотборник Елфин Еванс в шампионата.

„Винаги имам високи очаквания към себе си. Поставям си големи цели, но мисля, че този уикенд беше добра възможност да науча какво е да си пръв по трасето - коментира Солберг. - Не очаквах да е толкова трудно или да се пързаля толкова много. Мисля, че грешката в петък и стартовата позиция ме поставиха в неизгодна ситуация през целия уикенд.

„Днес беше добре и направих най-доброто, на което съм способен, но пауърстейджът беше труден и допуснах няколко малки грешки.

„След случилото се в петък трябва да съм доволен, защото не мисля, че заслужавам повече от четвърто място. Без грешката може би щях да съм трети, но сега е лесно да се каже. Беше добър уикенд за учене и спечелих добри точки за шампионата.

„Трябва да кажа, че беше труден уикенд и така и не намерих истинското усещане за колата или ритъма на каране. Но не исках и да натискам прекалено силно през останалата част от състезанието, защото нямах това усещане и не исках да го насилвам. Скоростта я има, но следобедите винаги бяха трудни с тази стартова позиция.“

Следващото предизвикателство за Солберг ще бъде рали „Сафари“ в Кения (12-15 март) – състезание, в което ще се завърне и действащият световен шампион Себастиен Ожие.

